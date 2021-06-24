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Руководители итальянских СМИ поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Руководители итальянских СМИ поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Руководители итальянских СМИ поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Руководители ряда известных итальянских СМИ в день 80-летия со дня основания МИА "Россия сегодня" поздравили российских коллег с юбилеем и отметили важную роль, РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:02
2021-06-24T16:02
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
сицилия
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
ссср
общество
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РИМ, 24 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители ряда известных итальянских СМИ в день 80-летия со дня основания МИА "Россия сегодня" поздравили российских коллег с юбилеем и отметили важную роль, которую медиагруппа играет в освещении международных событий, оперативно донося достоверную информацию до многомиллионной аудитории.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.Директор одного из крупнейших информагентств Италии Askanews Паоло Маццанти с удовлетворением напомнил о 15-летнем сотрудничестве с РИА Новости. "Это сотрудничество позволяет нам иметь прямой и углубленный доступ к новостям о российской политике и российском обществе. Благодаря этому мы имеем возможность давать полную информацию не только о ежедневно происходящих событиях, но и о различных мнениях, которые связаны с оценкой и интерпретацией этих фактов", - подчеркнул он.Маццанти указал, что партнерство двух агентств с годами обогатилось за счет разных проектов и инициатив. "В их числе я хотел бы отметить Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, мероприятие высокого уровня, в котором принимают участие молодые фотографы со всего света. Этому конкурсу Askanews выделило особое место на своем интернет-сайте", - заявил директор."По случаю 80-летия со дня основания агентства мы благодарим наших коллег из РИА Новости за сотрудничество, которое обогащает нашу информационную панораму и наше понимание событий в современном мире. Мы убеждены, что корректная информация, являющаяся существенным элементом для построения свободного и демократического общества, может возникнуть только в результате информационного обмена и сопоставления различных точек зрения", - сказал руководитель Askanews.Гендиректор информагентства Agenzia Nova Фабио Скуилланте, передавая поздравления коллегам из "Россия сегодня", заметил, что впервые услышал название "Агентство печати "Новости" (АПН) почти 40 лет назад. "Наверное, это было в 1984 году. Тогда я еще изучал русский язык и литературу в Римском университете и одновременно сотрудничал с научно-популярным журналом Scienza 2000. В нашу редакцию приходил бюллетень АПН, и вот как-то я обнаружил там сообщение о научной работе Андрея Сахарова, которая была опубликована в одном из советских журналов. В то время академик находился в ссылке в Горьком, и упоминать его имя в СССР не полагалось", - вспоминает он.Молодой журналист воспринял это сообщение как знак неких политических перемен и рассказал об этому своему главному редактору. "Тот сразу же попросил меня найти новую работу Сахарова, и я написал в "Новости", откуда вскоре мне прислали оригинальный текст. Так наш журнал первым на Западе опубликовал научную статью великого физика", - отметил он.Впоследствии Скуилланте в качестве корреспондента агентства Ansa приехал в Советский Союз, и когда Сахаров в декабре 1986 года возвратился из ссылки в Москву, побывал у него в гостях в небольшой квартире на улице Чкалова. Тогда-то выяснилось, что академик знал об итальянской публикации и считал ее для себя важной и полезной. "Семь лет, вплоть до января 1993 года, я проработал в Москве и практически каждую неделю приходил в пресс-центр АПН, где проводились брифинги официального представителя МИД. Прошли годы, но и сегодня мне близки надежды и заботы россиян. А связи с вашей страной мне помогает сохранить агентство РИА Новости, которое для меня и сотрудников нашего агентства остается важным и достоверным источником информации", - подытожил Скуилланте.Две главных газеты Сицилии - Gazzetta del Sud и Giornale di Sicilia – к 80-летию "Россия сегодня" опубликовали материал о медиагруппе, где отмечается, что она является "крупнейшим российским производителем информации", который обеспечивает "своевременное и взвешенное освещение событий в мире, информируя международную аудиторию о различных точках зрения на ключевые события"."Я имел возможность лично познакомиться с работой российских коллег, когда в 2006 году побывал в московской редакции на Зубовском бульваре. Более того, благодаря РИА Новости группа итальянских журналистов смогла тогда доехать до самой Камчатки и собственными глазами увидеть реалии современной России", - заявил президент крупнейшей сицилийской издательской группы Società Editrice Sud (SES) Лино Морганте. Он обратил внимание, что сотрудничество между журналистами России и Сицилии продолжается. Так, в ноябре 2019 года международное информационное агентство и радио Sputnik при содействии SES провело в Мессинском университете образовательную сессию о последних тенденциях в развитии мировой информационной среды."Отрадно, что мы продолжаем обмениваться профессиональным опытом и, естественно, информацией, которая остается нашим хлебом насущным. Пользуюсь случаем, чтобы передать наилучшие пожелания коллегам из "Россия сегодня" по случаю 80-летия и выразить уважение в связи с их высоким профессионализмом", - сказал Морганте.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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https://ria.ru/20210624/abramchenko-1738446266.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", сицилия, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, ссср, общество
Руководители итальянских СМИ поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:02 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Руководители итальянских СМИ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем

Читать ria.ru в
РИМ, 24 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководители ряда известных итальянских СМИ в день 80-летия со дня основания МИА "Россия сегодня" поздравили российских коллег с юбилеем и отметили важную роль, которую медиагруппа играет в освещении международных событий, оперативно донося достоверную информацию до многомиллионной аудитории.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Бывший посол Эквадора в России поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Директор одного из крупнейших информагентств Италии Askanews Паоло Маццанти с удовлетворением напомнил о 15-летнем сотрудничестве с РИА Новости. "Это сотрудничество позволяет нам иметь прямой и углубленный доступ к новостям о российской политике и российском обществе. Благодаря этому мы имеем возможность давать полную информацию не только о ежедневно происходящих событиях, но и о различных мнениях, которые связаны с оценкой и интерпретацией этих фактов", - подчеркнул он.
Маццанти указал, что партнерство двух агентств с годами обогатилось за счет разных проектов и инициатив. "В их числе я хотел бы отметить Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, мероприятие высокого уровня, в котором принимают участие молодые фотографы со всего света. Этому конкурсу Askanews выделило особое место на своем интернет-сайте", - заявил директор.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 15:34
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"По случаю 80-летия со дня основания агентства мы благодарим наших коллег из РИА Новости за сотрудничество, которое обогащает нашу информационную панораму и наше понимание событий в современном мире. Мы убеждены, что корректная информация, являющаяся существенным элементом для построения свободного и демократического общества, может возникнуть только в результате информационного обмена и сопоставления различных точек зрения", - сказал руководитель Askanews.
Гендиректор информагентства Agenzia Nova Фабио Скуилланте, передавая поздравления коллегам из "Россия сегодня", заметил, что впервые услышал название "Агентство печати "Новости" (АПН) почти 40 лет назад. "Наверное, это было в 1984 году. Тогда я еще изучал русский язык и литературу в Римском университете и одновременно сотрудничал с научно-популярным журналом Scienza 2000. В нашу редакцию приходил бюллетень АПН, и вот как-то я обнаружил там сообщение о научной работе Андрея Сахарова, которая была опубликована в одном из советских журналов. В то время академик находился в ссылке в Горьком, и упоминать его имя в СССР не полагалось", - вспоминает он.
Молодой журналист воспринял это сообщение как знак неких политических перемен и рассказал об этому своему главному редактору. "Тот сразу же попросил меня найти новую работу Сахарова, и я написал в "Новости", откуда вскоре мне прислали оригинальный текст. Так наш журнал первым на Западе опубликовал научную статью великого физика", - отметил он.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 15:28
Глава ГУ ФССП Москвы поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Впоследствии Скуилланте в качестве корреспондента агентства Ansa приехал в Советский Союз, и когда Сахаров в декабре 1986 года возвратился из ссылки в Москву, побывал у него в гостях в небольшой квартире на улице Чкалова. Тогда-то выяснилось, что академик знал об итальянской публикации и считал ее для себя важной и полезной. "Семь лет, вплоть до января 1993 года, я проработал в Москве и практически каждую неделю приходил в пресс-центр АПН, где проводились брифинги официального представителя МИД. Прошли годы, но и сегодня мне близки надежды и заботы россиян. А связи с вашей страной мне помогает сохранить агентство РИА Новости, которое для меня и сотрудников нашего агентства остается важным и достоверным источником информации", - подытожил Скуилланте.
Две главных газеты Сицилии - Gazzetta del Sud и Giornale di Sicilia – к 80-летию "Россия сегодня" опубликовали материал о медиагруппе, где отмечается, что она является "крупнейшим российским производителем информации", который обеспечивает "своевременное и взвешенное освещение событий в мире, информируя международную аудиторию о различных точках зрения на ключевые события".
"Я имел возможность лично познакомиться с работой российских коллег, когда в 2006 году побывал в московской редакции на Зубовском бульваре. Более того, благодаря РИА Новости группа итальянских журналистов смогла тогда доехать до самой Камчатки и собственными глазами увидеть реалии современной России", - заявил президент крупнейшей сицилийской издательской группы Società Editrice Sud (SES) Лино Морганте. Он обратил внимание, что сотрудничество между журналистами России и Сицилии продолжается. Так, в ноябре 2019 года международное информационное агентство и радио Sputnik при содействии SES провело в Мессинском университете образовательную сессию о последних тенденциях в развитии мировой информационной среды.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Отрадно, что мы продолжаем обмениваться профессиональным опытом и, естественно, информацией, которая остается нашим хлебом насущным. Пользуюсь случаем, чтобы передать наилучшие пожелания коллегам из "Россия сегодня" по случаю 80-летия и выразить уважение в связи с их высоким профессионализмом", - сказал Морганте.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"СицилияАгентство печати "Новости"СовинформбюроРИА НовостиСССРОбщество
 
 
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