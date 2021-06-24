https://ria.ru/20210624/sliz-1738515463.html

У берегов греческого острова Лемнос появилась слизь

У берегов греческого острова Лемнос появилась слизь - РИА Новости, 24.06.2021

У берегов греческого острова Лемнос появилась слизь

В море возле греческого острова Лемнос на севере Эгейского моря появилась слизь, по решению министра окружающей среды и энергетики Костаса Скрекаса в районе... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:26

2021-06-24T23:26

2021-06-24T23:28

эгейское море

греция

в мире

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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. В море возле греческого острова Лемнос на севере Эгейского моря появилась слизь, по решению министра окружающей среды и энергетики Костаса Скрекаса в районе направляет группа экологических инспекторов, сообщила пресс-служба министерства.Коричневая слизь – слой из фитопланктона – покрыла несколько недель назад часть Мраморного моря. Теперь подобная слизь обнаружена в Эгейском море.Инспекторы посетят Лемнос, чтобы выяснить, есть ли загрязнение на побережье острова, и приступить к отбору проб, которые будут отправлены в Национальный центр естественных наук "Демокритос" на анализы. Образцы уже взяты и отправлены на анализ в лабораторию в Афинах для проверки безопасности воды для купания, сообщило министерство.Заместитель министра окружающей среды Йорнос Амирас в сопровождении генерального секретаря по окружающей среде и водным ресурсам Константиноса Аравосиса отправится в субботу на Лемнос для проверки пляжей острова.Научно-исследовательский институт рыболовства Университет Эгейского моря, океанографии и морских наук о жизни на основе спутниковых фотографий проведут исследование, связано ли и в какой степени явление эвтрофикации, наблюдаемое в море Лемноса, с проблемой планктонной слизи в Мраморном море. Помимо фотографий с высоким разрешением наземных и прибрежных вод, получаемых в рамках программы Copernicus, ученые намерены собрать на остров Лемнос дополнительный материал с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов).Министерство отметило, что в рамках программы мониторинга морской воды образцы морской воды из Северного Эгейского моря отбирались с начала апреля, и в настоящее время ведется мониторинг за явлением, которое описывают как "концентрация аморфной слизи фитопланктона".Министерство заявило, что вместе с другими ведомствами готово предпринять немедленные действия, чтобы не создавались проблемы для рыболовства и туризма на острове.

https://ria.ru/20210623/sliz-1738314442.html

https://ria.ru/20210529/tuapse-1734739728.html

эгейское море

греция

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эгейское море, греция, в мире