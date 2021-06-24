https://ria.ru/20210624/siriya-1738414487.html
Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии
Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии - РИА Новости, 24.06.2021
Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии
Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 6-8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:24
2021-06-24T13:24
2021-06-24T13:24
россия
нур-султан
михаил богданов
сирия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_0:280:2016:1414_1920x0_80_0_0_9459816ac501a45e4947bebbd6f07d16.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 6-8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик."Активно работаем над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата, очередное заседание которого состоится уже скоро - 6-8 июля в городе Нур-Султан", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча "астанинской тройки" по Сирии может состояться до конца июня в Нур-Султане.
https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html
россия
нур-султан
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355961_81:61:2016:1512_1920x0_80_0_0_fe36801233d317b2778765728d381fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нур-султан, михаил богданов, сирия, безопасность, в мире
Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии
Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии