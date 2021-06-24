https://ria.ru/20210624/siriya-1738414487.html

Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии

Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии - РИА Новости, 24.06.2021

Генштаб назвал даты нового раунда астанинских переговоров по Сирии

Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 6-8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:24

2021-06-24T13:24

2021-06-24T13:24

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нур-султан

михаил богданов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Очередной раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 6-8 июля, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик."Активно работаем над разрешением сирийского кризиса в рамках астанинского формата, очередное заседание которого состоится уже скоро - 6-8 июля в городе Нур-Султан", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча "астанинской тройки" по Сирии может состояться до конца июня в Нур-Султане.

https://ria.ru/20210617/siriiya-1737335764.html

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россия, нур-султан, михаил богданов, сирия, безопасность, в мире