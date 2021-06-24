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ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков на участке отвода сил
ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков на участке отвода сил - РИА Новости, 24.06.2021
ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков на участке отвода сил
Украинские силовики и их техника находятся на окраине участка разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:50
2021-06-24T18:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики и их техника находятся на окраине участка разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в Центре&nbsp;общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на участке отвода сил.По данным МВД ЛНР, увеличение числа украинских военнослужащих и техники ВСУ наблюдается и в районе подконтрольного Киеву Орехово у линии соприкосновения.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210623/donbass-1738324989.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире
ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков на участке отвода сил
18:50 24.06.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики и их техника находятся на окраине участка разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на участке отвода сил.

"На "горячую линию" МВД ЛНР продолжает поступать информация от местных жителей о составе, местах дислокации и вооружении подразделений ВСУ. Таким образом МВД ЛНР стало известно, что на бывших позициях ВСУ на северном участке разведения в районе населенного пункта Золотое находится личный состав и техника из состава 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - заявил представитель ЦОС МВД.

По данным МВД ЛНР, увеличение числа украинских военнослужащих и техники ВСУ наблюдается и в районе подконтрольного Киеву Орехово у линии соприкосновения.
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В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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