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Распространение коронавируса
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Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова - РИА Новости, 24.06.2021
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:42
2021-06-24T11:21
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
в мире
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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 странах", — сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, коронавирус covid-19, анна попова, в мире
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
09:42 24.06.2021 (обновлено: 11:21 24.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Попова заявила, что штамм "Дельта" получил распространения уже почти в 90 странах мирах

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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 странах", — сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИндияКоронавирус COVID-19Анна ПоповаВ мире
 
 
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