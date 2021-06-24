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Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова

Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова - РИА Новости, 24.06.2021

Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова

Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:42

2021-06-24T09:42

2021-06-24T11:21

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

в мире

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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 странах", — сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, коронавирус covid-19, анна попова, в мире