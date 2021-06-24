https://ria.ru/20210624/shtamm-1738367168.html
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова - РИА Новости, 24.06.2021
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:42
2021-06-24T09:42
2021-06-24T11:21
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597692645_0:70:2512:1483_1920x0_80_0_0_a3f71ff4c5de386dcb395cb0c4da630e.jpg
СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса распространился уже в 90 странах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 странах", — сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597692645_121:0:2456:1751_1920x0_80_0_0_e39b65a118ae958b398c7d96e2592053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, коронавирус covid-19, анна попова, в мире
Штамм "дельта" зафиксировали уже почти в 90 странах мира, заявила Попова
09:42 24.06.2021 (обновлено: 11:21 24.06.2021)
Попова заявила, что штамм "Дельта" получил распространения уже почти в 90 странах мирах