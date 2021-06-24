https://ria.ru/20210624/shpionazh-1738383244.html
ФСБ показала задержание украинского агента в Крыму
ФСБ показала задержание украинского агента в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021
ФСБ показала задержание украинского агента в Крыму
ФСБ России обнародовала видео задержания в Крыму агента украинской разведки, собиравшего сведения о полетах российской военной авиации. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:08
2021-06-24T11:08
2021-06-24T13:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
украина
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео задержания в Крыму агента украинской разведки, собиравшего сведения о полетах российской военной авиации.Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, долгое время собиравшего для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации, возбуждено дело о госизмене.На кадрах оперативной видеосъемки показано, как задержанного приводят в его квартиру. Затем демонстрируется комната, в которой находилось специальное антенное и приемное оборудование, рядом лежал бинокль. Отдельно показана висящая на стене карта Крыма с обозначениями, которыми принято отмечать расположение наземных диспетчерских зон.Антураж комнаты дополняла атрибутика футбольного болельщика: вымпелы симферопольского клуба "Таврия" и шарф итальянского клуба "Милан". Также показан шарф сборной Украины.
https://ria.ru/20200827/shpionazh-1576365445.html
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Кадры задержания симферопольца, подозреваемого в сборе сведений для Украины
Кадры задержания симферопольца, подозреваемого в сборе сведений для Украины
2021-06-24T11:08
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, украина, происшествия
ФСБ показала задержание украинского агента в Крыму
11:08 24.06.2021 (обновлено: 13:32 24.06.2021)
Фанат футбола со шпионским снаряжением: ФСБ показала задержание украинского агента в Крыму