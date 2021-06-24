https://ria.ru/20210624/shkola-1738486328.html
Миронов поручил увеличить финансирование бесплатных школьных обедов
Миронов поручил увеличить финансирование бесплатных школьных обедов - РИА Новости, 24.06.2021
Миронов поручил увеличить финансирование бесплатных школьных обедов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение увеличить финансирование бесплатного горячего питания для школьников за счет средств областного... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:30
2021-06-24T18:30
2021-06-24T18:30
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
школа
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение увеличить финансирование бесплатного горячего питания для школьников за счет средств областного бюджета, сообщило правительство региона.По словам губернатора, бесплатное питание в школах Ярославской области получают более 58 тысяч учеников начальных классов. Кроме того, согласно Социальному кодексу региона, право на него имеют 27 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей, дети, имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и находящиеся под опекой - при условии, что опекуны не получают ежемесячных выплат.Глава региона подчеркнул, что при увеличении стоимости школьного питания сохранятся льготы для учащихся, которые имеют право на двукратное бесплатное питание.Пресс-служба губернатора сообщает, что единая стоимость бесплатного одноразового горячего питания на одного обучающегося увеличится на 12,6% и составит 65 рублей.По данным правительства региона, в Ярославской области функционирует 375 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, все они предоставляют бесплатное горячее питание учащимся 1-4-х классов.
https://ria.ru/20210618/yaroslavl-1737608478.html
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дмитрий миронов, ярославская область, школа, общество
Миронов поручил увеличить финансирование бесплатных школьных обедов
Губернатор Ярославской области поручил увеличить финансирование бесплатных школьных обедов