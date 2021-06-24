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Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО
Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО - РИА Новости, 24.06.2021
Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО
Позиция России против расширения НАТО понятна, Сербия не будет членом Североатлантического альянса, заявил глава МВД Александр Вулин. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:45
2021-06-24T11:45
россия
александр вулин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
нато
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Позиция России против расширения НАТО понятна, Сербия не будет членом Североатлантического альянса, заявил глава МВД Александр Вулин.Российско-сербская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг в представительстве Россотрудничества "Русский дом" в Белграде, тема встречи с участием членов правительства Сербии, спикера парламента Ивицы Дачича, посла России Александра Боцан-Харченко и главы Россотрудничества Евгения Примакова - "Россия на Балканах: взгляд в будущее"."Российская Федерация озвучивает свою позицию, и эта позиция абсолютно понятна – НАТО и ее приближение к границам РФ абсолютно неприемлемо, проблематично с точки зрения безопасности и не требуется", - заявил Вулин на открытии конференции."Сербия под руководством президента Александра Вучича определилась, что будет военно-нейтральной. Никакие подозрения, откуда бы они ни были – с Востока или Запада не имеют никаких оснований в реальности. Мы приняли парламентское решение, стратегию национальной обороны, все необходимые документы, которыми ясно сказали – Сербия не будет членом НАТО", - подчеркнул глава МВД.
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россия, александр вулин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), нато, сербия, в мире
Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО
11:45 24.06.2021
 
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Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет членом Североатлантического альянса

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Позиция России против расширения НАТО понятна, Сербия не будет членом Североатлантического альянса, заявил глава МВД Александр Вулин.
Российско-сербская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг в представительстве Россотрудничества "Русский дом" в Белграде, тема встречи с участием членов правительства Сербии, спикера парламента Ивицы Дачича, посла России Александра Боцан-Харченко и главы Россотрудничества Евгения Примакова - "Россия на Балканах: взгляд в будущее".
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"Российская Федерация озвучивает свою позицию, и эта позиция абсолютно понятна – НАТО и ее приближение к границам РФ абсолютно неприемлемо, проблематично с точки зрения безопасности и не требуется", - заявил Вулин на открытии конференции.
"Сербия под руководством президента Александра Вучича определилась, что будет военно-нейтральной. Никакие подозрения, откуда бы они ни были – с Востока или Запада не имеют никаких оснований в реальности. Мы приняли парламентское решение, стратегию национальной обороны, все необходимые документы, которыми ясно сказали – Сербия не будет членом НАТО", - подчеркнул глава МВД.
 
РоссияАлександр ВулинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)НАТОСербияВ мире
 
 
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