https://ria.ru/20210624/serbiya-1738391427.html

Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО

Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО - РИА Новости, 24.06.2021

Глава МВД Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО

Позиция России против расширения НАТО понятна, Сербия не будет членом Североатлантического альянса, заявил глава МВД Александр Вулин. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:45

россия

александр вулин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

нато

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Позиция России против расширения НАТО понятна, Сербия не будет членом Североатлантического альянса, заявил глава МВД Александр Вулин.Российско-сербская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в четверг в представительстве Россотрудничества "Русский дом" в Белграде, тема встречи с участием членов правительства Сербии, спикера парламента Ивицы Дачича, посла России Александра Боцан-Харченко и главы Россотрудничества Евгения Примакова - "Россия на Балканах: взгляд в будущее"."Российская Федерация озвучивает свою позицию, и эта позиция абсолютно понятна – НАТО и ее приближение к границам РФ абсолютно неприемлемо, проблематично с точки зрения безопасности и не требуется", - заявил Вулин на открытии конференции."Сербия под руководством президента Александра Вучича определилась, что будет военно-нейтральной. Никакие подозрения, откуда бы они ни были – с Востока или Запада не имеют никаких оснований в реальности. Мы приняли парламентское решение, стратегию национальной обороны, все необходимые документы, которыми ясно сказали – Сербия не будет членом НАТО", - подчеркнул глава МВД.

https://ria.ru/20210120/serbiya-1593775401.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр вулин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), нато, сербия, в мире