https://ria.ru/20210624/seks-1738133619.html

"С поросенком я жить не хочу": как устроен рынок аренды жилья за интим

"С поросенком я жить не хочу": как устроен рынок жилья за интим

"С поросенком я жить не хочу": как устроен рынок аренды жилья за интим

В Сети публикуют сотни объявлений о сдаче жилья в обмен на оказание услуг. Чаще всего посты размещают мужчины — в соцсетях и на специальных форумах. Какой... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:03

квартира

аренда

жилье

в россии

секс

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Сети публикуют сотни объявлений о сдаче жилья в обмен на оказание услуг. Чаще всего посты размещают мужчины — в соцсетях и на специальных форумах. Какой "оплаты" ждут арендодатели и насколько это законно — разбиралось РИА Новости."Здесь я диктую условия"К зданию станции метро "Медведково" подходит долговязый мужчина. Представляется Анатолием. На вид — лет за тридцать. В синей кепке и футболке в зеленую полоску, как и обещал по телефону.Он сдает комнату женщинам за интим-услуги. Квартирантка должна заниматься с ним сексом — желательно "два-три раза в день".Анатолий регулярно публикует объявления в специальной группе во "ВКонтакте". В соцсети его зовут Артем Терентьев. Фото квартиры, куда он предлагает заселиться, — фейк, взятый из интернета. Впрочем, и фотография арендодателя тоже не соответствует реальности. Такую нестыковку он объясняет тем, что "переболел ветрянкой в тяжелой форме".Условия проживания Анатолий описал корреспонденту РИА Новости еще до встречи: квартира однокомнатная, спальное место общее, ожидает порядок в доме и массаж. Предпочтения в сексе — стандартные. Перед заселением предложил встретиться и остаться у него на ночь, чтобы "проверить совместимость".По дороге от метро Анатолий рассказывает, что уже жил на таких условиях с двумя женщинами. С первой не сошлись. Вторая переехала в другой город — не устроилась на работу в Москве.На вопрос, почему предпочитает именно такой способ знакомства, отвечает: так честнее.При личном знакомстве оказалось, что требований к потенциальной квартирантке у Анатолия много. Например, надо похудеть. И сидеть всегда с прямой спиной."А ну-ка, держи осанку! — приказывает он. — Жалко смотреть, как люди себя портят. Когда выпрямляешься, у тебя грудь увеличивается сразу. Следи за этим. Особенно девушкам это нужно. Да и вес сбросить не помешает. Килограмма четыре скинешь — станешь пупсиком".Тем не менее он все равно приглашает подняться в квартиру. Услышав отказ, предупреждает, что ждать решения долго не будет: "Мне пишут, не буду скрывать. Хотя, конечно, много неадекватных или с детьми, в возрасте".Бесплатное подселениеТолько во "ВКонтакте" около десятка открытых групп, где предлагают жилье за услуги. Такие чаты есть и в Telegram, и на форумах. Посты пишут одни и те же люди — в основном мужчины. Аккаунты чаще закрытые, на аватарах не видно лиц или же фото фейковые.Авторы объявлений, как правило, указывают, что "готовы бесплатно подселить девушку". Кто-то просит вместо оплаты поддерживать в доме порядок или присматривать за больным родственником. Многие либо не обозначают требования, либо честно признаются, что хотят отношений.Под видом ищущей комнату студентки корреспондент РИА Новости написала нескольким мужчинам. Уже в личной беседе все объясняли, что взамен им нужен секс, а иногда еще и массаж. Одним хватит пару раз в неделю, другим — каждый день.Увидеться перед заселением соглашались далеко не все. Многие требовали сперва прислать фотографии без одежды — мол, встречаться вслепую нет времени. При этом просьбы отправить свое фото проигнорировали.Посты женщин на таких площадках — редкость. Удалось найти всего пару объявлений о поиске мужчины, который крышу над головой должен будет "оплачивать" ремонтом и помощью по саду — без интима.Год в обмен на квадратные метрыВстречаются в Сети и эксклюзивные предложения. Например, мужчина по имени Сергей Маврин готов подарить любовнице квартиру.По словам Сергея, жилье недалеко от центра, площадью 70 квадратных метров. Всего у него три квартиры, и он "устал платить налоги". Поэтому хочет составить договор, который вступит в силу через 12 месяцев, когда он уедет из страны."Мы же не скажем, что ты покупаешь квартиру за секс, — объясняет Маврин. — Напишем, что по уходу за больным. Такие вещи расторгают только через суд. Это и тебя, и меня обезопасит. Что ты дальше захочешь делать с жильем — сама решай"."Это использование человека"Координатор программ фонда "Безопасный дом" Вероника Антимоник считает, что такой вид подселения следует расценивать как сексуальное насилие и эксплуатацию. Само объявление, по мнению эксперта, — уже домогательство."Секс может быть только добровольным, а тут нет никакого согласия, никакого желания, — поясняет Антимоник. — На это идут женщины в уязвимом положении — те, у кого нет денег на жилье. К нам обращались с подобным опытом, в основном мигрантки. Бывало и так: в какой-то момент девушка теряла возможность "оплачивать" квартиру, и тогда хозяин принуждал ее к сексу — по сути, насиловал".По словам Антимоник, такие договоры могут обернуться и вовлечением в проституцию.В центре "Сестры" тоже считают, что такие подселения нельзя расценивать как "действия с обоюдного согласия"."У таких мужчин нет цели помочь с жильем, — говорит сотрудница центра Наталья Тимофеева. — Это использование человека, который выбирает из двух зол: остаться на улице или попасть в ситуацию сексуализированного насилия, но с крышей над головой".Вероника Антимоник добавляет: число подобных происшествий увеличилось во всем мире во время пандемии, когда многие остались без работы. В США даже создали специальную горячую линию, чтобы женщины обращались, если получают похожие предложения.В Министерстве юстиции Великобритании заявили, что подселение в обмен на секс — это подстрекательство к проституции. Преступнику в таком случае грозит до семи лет лишения свободы."Я нормальный мужик"Возможно, опасаясь проблем с законом, многие мужчины не говорят открыто об "оплате", которую ожидают. Так, например, пользователь "ВКонтакте" по имени Виктор Боярский предлагает подселить девушку за помощь по дому.При этом подчеркивает, что "самое главное для него — общение".Квартира однокомнатная, в 20 километрах от МКАД — в Троицке. Виктор сам ее снимает, и, по его словам, "в квартире не срач, но на троечку"."Ну, сама понимаешь, мужик один живет, — говорит Виктор. — Некоторые приезжали, обещали все делать, а в итоге — со стола не убрано, постель не заправлена. Зачем мне такое терпеть? Я же для собственного комфорта это делаю".Тем не менее в беседе он все-таки признал — все девушки, которые у него жили, занимались с ним сексом.Вовлечение и понуждениеВ России услуги проживания в обмен на интим — в серой зоне, власти их не контролируют. Как объясняет Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, в законодательстве нет норм, которые бы прямо запрещали такое. Впрочем, к ответственности все же можно привлечь — причем обе стороны.За оказание интимных услуг в КоАП предусмотрен штраф — до двух тысяч рублей.За вовлечение в занятие проституцией, по словам экспертов, дают до трех лет лишения свободы (ст. 240 УК), за организацию — до пяти лет (ст. 241 УК).Ведущий юрист ГК "Европейская юридическая служба" Олег Черкасов считает: здесь можно усмотреть и признаки статьи 133 УК ("Понуждение к действиям сексуального характера").Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы на срок до одного года. Однако юристы отмечают: на практике доказать состав преступления довольно сложно.Тем более что сами женщины крайне редко обращаются в полицию с подобными заявлениями. Боятся осуждения.

https://ria.ru/20200711/1574190949.html

https://ria.ru/20210611/shovinizm-1736520249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квартира, аренда, жилье, в россии, секс, общество