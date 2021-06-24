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Кинолог рассказал, какие уловки используют заводчики при продаже щенков
Кинолог рассказал, какие уловки используют заводчики при продаже щенков - РИА Новости, 24.06.2021
Кинолог рассказал, какие уловки используют заводчики при продаже щенков
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, на какие уловки идут недобросовестные заводчики, продавая щенков, и как их РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T03:15
2021-06-24T03:15
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, на какие уловки идут недобросовестные заводчики, продавая щенков, и как их избежать, чтобы покупка собаки не обернулась глубочайшим разочарованием, дополнительными тратами и проблемами.Прежде чем покупать собаку, он советует убедиться, что продавец профессионально занимается разведением, имеет большой опыт и со всей ответственностью подходит к этому делу, иначе есть риск купить собаку на "собачьей ферме" или у дельца, который не имеет ничего общего с настоящими заводчиками.Голубев назвал пять признаков недобросовестного заводчика, которые должны насторожить покупателей.Отсутствие документовПервым признаком недобросовестного заводчика является отсутствие необходимых документов."Как правило, недобросовестные продавцы не выдают никаких документов на щенка. Некоторые мотивируют вас забрать собаку без документов тем, что вам они не нужны, если вы просто приобретаете себе питомца как друга и компаньона, не собираясь выставлять собаку на выставке. У таких продавцов необходимых документов просто нет, зачастую они не делают животным прививки", - рассказал Голубев.По его словам, купив такого щенка, можно столкнуться с проблемами начиная от врожденных заболеваний и инвалидности и заканчивая усыплением из-за болезненных мучений собаки. Чтобы всего этого избежать, забирая щенка у заводчика, необходимо убедиться, что выданы ветеринарный паспорт международного образца, метрика щенка, клеймо на ухе.Кинолог пояснил, что ветпаспорт международного образца является основным документом для любой собаки вне зависимости от породной принадлежности и содержит как информацию о самом животном, так и данные владельца. В ветеринарном паспорте щенка должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов. "Обязательно уточните у заводчика, когда нужно сделать следующую прививку", - сказал Голубев.Метрика щенка - это первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная. В метрике должны быть указаны порода, кличка, дата рождения, пол, окрас, клеймо, родители и данные заводчика. На документе должна стоять подпись и печать кинологического клуба или питомника. В верхней части метрики указано, в какой кинологической системе работает заводчик. "Важно понимать, что, получая метрику неизвестного кинологического клуба, можно столкнуться с массой проблем, начиная от того, что вы приобретаете не ту породу, заканчивая тем, что у щенка будут серьезные проблемы со здоровьем", - отметил Голубев.Также кинолог сказал, что необходимо убедиться, что у собаки есть клеймо на внутренней стороне уха или в паху. На сегодня оно является основным способом идентификации собак в Российской кинологической федерации и в других официально действующих в РФ кинологических системах. "У щенка, рожденного в зарегистрированном питомнике, клеймо должно быть в обязательном порядке, а его отсутствие должно стать для вас серьезным основанием для отказа от покупки", - предупредил Голубев.Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков, добавил он. Наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем.Скидки на щенкаВторой признак недобросовестного заводчика, пояснил Голубев, - низкая цена. "Добросовестный заводчик просто не сможет позволить продавать щенка за небольшую сумму, поскольку при рождении обеспечивается полный спектр услуг по наблюдению за его здоровьем", - сказал кинолог.По его словам, некоторые заводчики объясняют низкую цену или скидку на щенка отсутствием родословной. "Конечно, заводчик может сделать скидку из-за личной симпатии или по особым договоренностям, однако нужно понимать, что если средняя цена за щенка данной породы, к примеру, 60 тысяч рублей, а вам предлагают купить собаку со скидкой за 10 тысяч, то эта цена и этот заводчик вас должны насторожить", - предупредил Голубев.Бонусы за щенкаТретий настораживающий фактор - когда заводчик любыми способами пытается продать щенка, предлагая и заманивая всевозможными бонусами. "В этом случае вам следует отказаться от покупки у него собаки", - говорит кинолог. По его словам, такие недобросовестные заводчики могут обещать дать вместе с щенком дорогостоящие средства по уходу за собакой или любые другие аксессуары, предлагать в виде бонуса рассрочку на покупку."Грамотный заводчик никогда не будет заманивать вас бонусами, а если он отдает вместе с собакой аксессуары или корм, то это не преподносится как бонус", - сказал Голубев. Он отметил, что, приобретая собаку у добросовестного заводчика, покупатель должен быть готов к подробному интервью о целях приобретения собаки, а также к советам и наставлениям от заводчика. "Те же, кто предлагают бонусы, как правило, больше никогда не интересуются судьбой своих подопечных", - отметил кинолог.Заводчик отказывается показывать место, где рос щенокКинолог советует покупать щенка непосредственно в месте, где он родился и где его выращивали - так можно посмотреть, в каких условиях живут собаки. "Придя в питомник, обратите внимание на качество содержания собак, на взаимоотношения между ними. Вид жизнерадостной, дружной, адекватной "стаи", в которой не чувствуется нервозности и не возникает конфликтов, с большой долей вероятности скажет вам, что и у вашего щенка не будет проблем ни с психикой, ни с социализацией", - сказал Голубев.Голубев советует поинтересоваться, как содержатся собаки, сколько их, чем они занимаются, чем их кормят, как часто они рожают, в каких условиях растут щенки и в каком возрасте их обычно отдают. "Вы также можете уточнить, как давно существует питомник, сколько в нем родилось собак, какова средняя продолжительность жизни. Не стесняйтесь задавать вопросы. Это поможет вам избежать проблем", - рассказал кинолог.Заводчик торопитПятый признак, который должен убедить покупателя отказаться от приобретения щенка, это настойчивость продавца, пояснил Голубев. "Грамотный заводчик никогда не будет настаивать на покупке. Более того, он постарается убедиться, что отдает своего щенка в надежные руки, поэтому такой человек никогда не будет торопить вас. По-другому не бывает, ведь в это живое существо, которое совсем скоро станет вашим, вложены его, заводчика, знания, опыт, эмоции и большой труд", - рассказал кинолог.Он пояснил, что иногда хорошую собаку приходится подождать, поскольку в питомнике у конкретного заводчика в обозримом будущем не предвидится помет. "Не нужно этого пугаться. Это значит, что вы точно получите здоровую собаку, с которой проживете много радостных дней вместе", - отметил Голубев.
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россия, владимир голубев, общество
Кинолог рассказал, какие уловки используют заводчики при продаже щенков
03:15 24.06.2021
 
© Depositphotos / serezniyДевушка с щенком хаски
Девушка с щенком хаски - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / serezniy

Кинолог рассказал, какие уловки используют недобросовестные заводчики при продаже щенков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, на какие уловки идут недобросовестные заводчики, продавая щенков, и как их избежать, чтобы покупка собаки не обернулась глубочайшим разочарованием, дополнительными тратами и проблемами.
"Приобретение щенка – волнительный и ответственный шаг для начинающего владельца, если он готовится стать ответственным собаководом и ищет себе друга на долгие годы, а не игрушку на месяц. Поэтому к выбору заводчика нужно подходить максимально внимательно, чтобы не попасть к недобросовестному человеку, который не имеет ничего общего с настоящими заводчиками. Лучше всего начать поиски на крупных кинологических выставках. Именно там вы сможете познакомиться и пообщаться с серьезными заводчиками, влюбленными в свою породу, и со всей ответственностью относящимися к своему делу", - рассказал Голубев.
Прежде чем покупать собаку, он советует убедиться, что продавец профессионально занимается разведением, имеет большой опыт и со всей ответственностью подходит к этому делу, иначе есть риск купить собаку на "собачьей ферме" или у дельца, который не имеет ничего общего с настоящими заводчиками.
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Отсутствие документов

Первым признаком недобросовестного заводчика является отсутствие необходимых документов.
"Как правило, недобросовестные продавцы не выдают никаких документов на щенка. Некоторые мотивируют вас забрать собаку без документов тем, что вам они не нужны, если вы просто приобретаете себе питомца как друга и компаньона, не собираясь выставлять собаку на выставке. У таких продавцов необходимых документов просто нет, зачастую они не делают животным прививки", - рассказал Голубев.
По его словам, купив такого щенка, можно столкнуться с проблемами начиная от врожденных заболеваний и инвалидности и заканчивая усыплением из-за болезненных мучений собаки. Чтобы всего этого избежать, забирая щенка у заводчика, необходимо убедиться, что выданы ветеринарный паспорт международного образца, метрика щенка, клеймо на ухе.
Кинолог пояснил, что ветпаспорт международного образца является основным документом для любой собаки вне зависимости от породной принадлежности и содержит как информацию о самом животном, так и данные владельца. В ветеринарном паспорте щенка должны быть проставлены отметки о первичной вакцинации, а также даты обработки от паразитов. "Обязательно уточните у заводчика, когда нужно сделать следующую прививку", - сказал Голубев.
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Метрика щенка - это первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная. В метрике должны быть указаны порода, кличка, дата рождения, пол, окрас, клеймо, родители и данные заводчика. На документе должна стоять подпись и печать кинологического клуба или питомника. В верхней части метрики указано, в какой кинологической системе работает заводчик. "Важно понимать, что, получая метрику неизвестного кинологического клуба, можно столкнуться с массой проблем, начиная от того, что вы приобретаете не ту породу, заканчивая тем, что у щенка будут серьезные проблемы со здоровьем", - отметил Голубев.
Также кинолог сказал, что необходимо убедиться, что у собаки есть клеймо на внутренней стороне уха или в паху. На сегодня оно является основным способом идентификации собак в Российской кинологической федерации и в других официально действующих в РФ кинологических системах. "У щенка, рожденного в зарегистрированном питомнике, клеймо должно быть в обязательном порядке, а его отсутствие должно стать для вас серьезным основанием для отказа от покупки", - предупредил Голубев.
Нередко в дополнение к клеймению заводчики чипируют щенков, добавил он. Наличие чипа особенно важно для тех, кто планирует путешествовать с питомцем.
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Скидки на щенка

Второй признак недобросовестного заводчика, пояснил Голубев, - низкая цена. "Добросовестный заводчик просто не сможет позволить продавать щенка за небольшую сумму, поскольку при рождении обеспечивается полный спектр услуг по наблюдению за его здоровьем", - сказал кинолог.
По его словам, некоторые заводчики объясняют низкую цену или скидку на щенка отсутствием родословной. "Конечно, заводчик может сделать скидку из-за личной симпатии или по особым договоренностям, однако нужно понимать, что если средняя цена за щенка данной породы, к примеру, 60 тысяч рублей, а вам предлагают купить собаку со скидкой за 10 тысяч, то эта цена и этот заводчик вас должны насторожить", - предупредил Голубев.
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Бонусы за щенка

Третий настораживающий фактор - когда заводчик любыми способами пытается продать щенка, предлагая и заманивая всевозможными бонусами. "В этом случае вам следует отказаться от покупки у него собаки", - говорит кинолог. По его словам, такие недобросовестные заводчики могут обещать дать вместе с щенком дорогостоящие средства по уходу за собакой или любые другие аксессуары, предлагать в виде бонуса рассрочку на покупку.
"Грамотный заводчик никогда не будет заманивать вас бонусами, а если он отдает вместе с собакой аксессуары или корм, то это не преподносится как бонус", - сказал Голубев. Он отметил, что, приобретая собаку у добросовестного заводчика, покупатель должен быть готов к подробному интервью о целях приобретения собаки, а также к советам и наставлениям от заводчика. "Те же, кто предлагают бонусы, как правило, больше никогда не интересуются судьбой своих подопечных", - отметил кинолог.
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Заводчик отказывается показывать место, где рос щенок

Кинолог советует покупать щенка непосредственно в месте, где он родился и где его выращивали - так можно посмотреть, в каких условиях живут собаки. "Придя в питомник, обратите внимание на качество содержания собак, на взаимоотношения между ними. Вид жизнерадостной, дружной, адекватной "стаи", в которой не чувствуется нервозности и не возникает конфликтов, с большой долей вероятности скажет вам, что и у вашего щенка не будет проблем ни с психикой, ни с социализацией", - сказал Голубев.
"Если вы видите, что в питомнике много собак, но нет ни одного "ветерана", это должно вас насторожить. Хороший заводчик – это не бессердечный делец, а ответственный владелец. Пожилых, уже не участвующих в разведении собак содержат у него в любви и заботе, а не отдают в другие руки за ненадобностью", - добавил он.
Голубев советует поинтересоваться, как содержатся собаки, сколько их, чем они занимаются, чем их кормят, как часто они рожают, в каких условиях растут щенки и в каком возрасте их обычно отдают. "Вы также можете уточнить, как давно существует питомник, сколько в нем родилось собак, какова средняя продолжительность жизни. Не стесняйтесь задавать вопросы. Это поможет вам избежать проблем", - рассказал кинолог.
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Заводчик торопит

Пятый признак, который должен убедить покупателя отказаться от приобретения щенка, это настойчивость продавца, пояснил Голубев. "Грамотный заводчик никогда не будет настаивать на покупке. Более того, он постарается убедиться, что отдает своего щенка в надежные руки, поэтому такой человек никогда не будет торопить вас. По-другому не бывает, ведь в это живое существо, которое совсем скоро станет вашим, вложены его, заводчика, знания, опыт, эмоции и большой труд", - рассказал кинолог.
Он пояснил, что иногда хорошую собаку приходится подождать, поскольку в питомнике у конкретного заводчика в обозримом будущем не предвидится помет. "Не нужно этого пугаться. Это значит, что вы точно получите здоровую собаку, с которой проживете много радостных дней вместе", - отметил Голубев.
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