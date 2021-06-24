https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738502550.html

СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ

СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ - РИА Новости, 24.06.2021

СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ

СМИ РФ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в продлении санкций против ряда российских вещателей нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:21

2021-06-24T20:21

2021-06-24T20:21

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

союз журналистов россии

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. СМИ РФ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в продлении санкций против ряда российских вещателей нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", МИА "Россия сегодня". В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.При этом, по словам главы СЖР, остаётся надежда на то, что ситуация каким-то образом будет меняться к лучшему, "хотя, может быть, не при этом руководстве".Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Руководитель в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

https://ria.ru/20200521/1571777590.html

https://ria.ru/20210616/shkoly-1737222714.html

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владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, союз журналистов россии, владимир зеленский, украина, в мире