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СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ
СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ - РИА Новости, 24.06.2021
СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ
СМИ РФ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в продлении санкций против ряда российских вещателей нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:21
2021-06-24T20:21
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
союз журналистов россии
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. СМИ РФ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в продлении санкций против ряда российских вещателей нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", МИА "Россия сегодня". В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.При этом, по словам главы СЖР, остаётся надежда на то, что ситуация каким-то образом будет меняться к лучшему, "хотя, может быть, не при этом руководстве".Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Руководитель в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
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владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, союз журналистов россии, владимир зеленский, украина, в мире
СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ
20:21 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. СМИ РФ не первый год подвергаются дискриминации на Украине, в продлении санкций против ряда российских вещателей нет ничего нового, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ и АО "Первый канал. Всемирная сеть", МИА "Россия сегодня". В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.

"В данной ситуации я не вижу ничего нового. Всё российские СМИ уже не первый год в соседней республике подвергаются дискриминации. По сути информационное поле Украины уже практически зачищено от всего российского. Трудно было ожидать каких-то изменений в данном случае", - рассказал Соловьёв.

При этом, по словам главы СЖР, остаётся надежда на то, что ситуация каким-то образом будет меняться к лучшему, "хотя, может быть, не при этом руководстве".
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая 2020, 12:44
Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма
Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Руководитель в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
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Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныСоюз журналистов РоссииВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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