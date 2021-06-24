https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738494338.html
"Даром не пройдет". Климов рассказал об ответных мерах на санкции Украины
"Даром не пройдет". Климов рассказал об ответных мерах на санкции Украины - РИА Новости, 24.06.2021
"Даром не пройдет". Климов рассказал об ответных мерах на санкции Украины
Ответные меры России на санкции Украины не обязательство будут публичными и зеркальными, но даром это Киеву не пройдет, заявил РИА Новости в четверг глава... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:11
2021-06-24T19:11
2021-06-24T19:11
россия
санкции
андрей климов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ответные меры России на санкции Украины не обязательство будут публичными и зеркальными, но даром это Киеву не пройдет, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда бизнесменов и чиновников РФ. Также Зеленский продлил на три года санкции против российских СМИ, компаний Аэрофлот и "Вертолеты России".Он подчеркнул, что у нас есть соответствующие структуры, которые вырабатывают решения. "Ответные меры России не обязательно будут публичными и зеркальными. Но то, что это мимо не пройдет, я не сомневаюсь", - отметил политик.По словам Климова, "Зеленский впал в безумие, он не видит, что Париж и Берлин пытаются возобновить традиционные саммиты России и ЕС после того, как возобновились переговоры России и США".По мнению сенатора, позиция украинского президента напоминает человека, "который не сделал вакцину, вошел в "красную зону" без маски и перчаток, а потом удивился, что он заболел".
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738493774.html
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россия, санкции, андрей климов, украина, в мире
"Даром не пройдет". Климов рассказал об ответных мерах на санкции Украины
Климов заявил, что ответные меры России на санкции Украины не обязательно будут публичными
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Ответные меры России
на санкции Украины
не обязательство будут публичными и зеркальными, но даром это Киеву
не пройдет, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
.
Президент Украины Владимир Зеленский
ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда бизнесменов и чиновников РФ. Также Зеленский продлил на три года санкции против российских СМИ, компаний Аэрофлот и "Вертолеты России".
"Такие вещи пропускать мимо не следует, и я уверен, что Киеву это даром не пройдет", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что у нас есть соответствующие структуры, которые вырабатывают решения. "Ответные меры России не обязательно будут публичными и зеркальными. Но то, что это мимо не пройдет, я не сомневаюсь", - отметил политик.
По словам Климова, "Зеленский впал в безумие, он не видит, что Париж и Берлин пытаются возобновить традиционные саммиты России и ЕС после того, как возобновились переговоры России и США".
По мнению сенатора, позиция украинского президента напоминает человека, "который не сделал вакцину, вошел в "красную зону" без маски и перчаток, а потом удивился, что он заболел".