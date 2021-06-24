https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738479766.html
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян - РИА Новости, 24.06.2021
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
Власти России ответят на действия украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских бизнесменов и продлил их в отношении ряда... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:49
2021-06-24T17:49
2021-06-24T18:17
леонид слуцкий (политик)
алексей миллер
газпром
аэрофлот
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Власти России ответят на действия украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских бизнесменов и продлил их в отношении ряда компаний, симметрично или нет – определит руководство страны, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий."Естественно, Россия обязательно ответит. Симметрично или нет - определит руководство страны", - сказал Слуцкий.По его словам, украинское руководство "изо всех сил будет продвигать русофобскую политику для поддержания имиджа жертвы "агрессии Москвы", чтобы и дальше не остаться без печенек госдепа"."Поступок Зеленского - выстрел себе в ногу и агония. Киев абсолютно не устраивает возможное - пусть даже слабое - потепление отношений России с Европой или США", - добавил Слуцкий, назвав санкции еще одним шагом к деградации российско-украинских отношений."Нам остается только сожалеть", - подытожил политик.В четверг Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", а также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html
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леонид слуцкий (политик), алексей миллер, газпром, аэрофлот, госдума рф, владимир зеленский, европа, киев, украина, в мире, россия
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
17:49 24.06.2021 (обновлено: 18:17 24.06.2021)
Депутат Слуцкий прокомментировал санкции Украины против российских компаний и бизнесменов