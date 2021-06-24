Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738479766.html
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян - РИА Новости, 24.06.2021
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
Власти России ответят на действия украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских бизнесменов и продлил их в отношении ряда... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:49
2021-06-24T18:17
леонид слуцкий (политик)
алексей миллер
газпром
аэрофлот
госдума рф
владимир зеленский
европа
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Власти России ответят на действия украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских бизнесменов и продлил их в отношении ряда компаний, симметрично или нет – определит руководство страны, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий."Естественно, Россия обязательно ответит. Симметрично или нет - определит руководство страны", - сказал Слуцкий.По его словам, украинское руководство "изо всех сил будет продвигать русофобскую политику для поддержания имиджа жертвы "агрессии Москвы", чтобы и дальше не остаться без печенек госдепа"."Поступок Зеленского - выстрел себе в ногу и агония. Киев абсолютно не устраивает возможное - пусть даже слабое - потепление отношений России с Европой или США", - добавил Слуцкий, назвав санкции еще одним шагом к деградации российско-украинских отношений."Нам остается только сожалеть", - подытожил политик.В четверг Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", а также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html
https://ria.ru/20210522/sanktsii-1733444316.html
европа
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий (политик), алексей миллер, газпром, аэрофлот, госдума рф, владимир зеленский, европа, киев, украина, в мире, россия
Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
17:49 24.06.2021 (обновлено: 18:17 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Депутат Слуцкий прокомментировал санкции Украины против российских компаний и бизнесменов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Власти России ответят на действия украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против российских бизнесменов и продлил их в отношении ряда компаний, симметрично или нет – определит руководство страны, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
"Естественно, Россия обязательно ответит. Симметрично или нет - определит руководство страны", - сказал Слуцкий.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:00
Украина объявила, почем всех простит
По его словам, украинское руководство "изо всех сил будет продвигать русофобскую политику для поддержания имиджа жертвы "агрессии Москвы", чтобы и дальше не остаться без печенек госдепа".
"Поступок Зеленского - выстрел себе в ногу и агония. Киев абсолютно не устраивает возможное - пусть даже слабое - потепление отношений России с Европой или США", - добавил Слуцкий, назвав санкции еще одним шагом к деградации российско-украинских отношений.
Между хайпом и здравым смыслом: как СМИ освещают чрезвычайные ситуации - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:58
Телеведущая "Звезды" оценила санкции Украины против российских СМИ
"Нам остается только сожалеть", - подытожил политик.
В четверг Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", а также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.
 
Леонид Слуцкий (политик)Алексей МиллерГазпромАэрофлотГосдума РФВладимир ЗеленскийЕвропаКиевУкраинаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния