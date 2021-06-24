Зеленский продлил санкции против ряда российских каналов и организаций
17:43 24.06.2021 (обновлено: 17:55 24.06.2021)
Украина продлила на три года санкции в отношении "России 24", НТВ и "Вертолетов России"
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты России", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Согласно списку, который прилагается к указу, на три года продлены санкции в отношении открытого акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть". Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.
Также санкции продлены в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24" и НТВ. В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.
Кроме того, Зеленский этим указом продлил санкции в отношении компании "Вертолеты России", нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро, международного союза общественных объединений "Всевеликое войско донское", общественного движения "Русский выбор".