https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738478012.html

Зеленский продлил санкции против ряда российских каналов и организаций

Зеленский продлил санкции против ряда российских каналов и организаций - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский продлил санкции против ряда российских каналов и организаций

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:43

2021-06-24T17:43

2021-06-24T17:55

россия

санкции

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты России", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.Согласно списку, который прилагается к указу, на три года продлены санкции в отношении открытого акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть". Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.Также санкции продлены в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24" и НТВ. В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.Кроме того, Зеленский этим указом продлил санкции в отношении компании "Вертолеты России", нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро, международного союза общественных объединений "Всевеликое войско донское", общественного движения "Русский выбор".

https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738471376.html

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россия, санкции, владимир зеленский, украина, в мире