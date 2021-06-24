Зеленский продлил санкции в отношении российских авиакомпаний
17:21 24.06.2021 (обновлено: 17:41 24.06.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Зеленский продлил на три года санкции в отношении ряда российских авиакомпаний
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа. Согласно таблице в приложении к указу, санкции вводятся на три года.
Согласно списку, который прилагается к указу, под санкции попали "Аэрофлот – российские авиалинии", "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", "Авиапредприятие "Газпром авиа", "Авиакомпания "Донавиа", "Авиакомпания "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента Российской Федерации, авиакомпании "Россия", "Икар", "Уральские авиалинии" и другие.
Также среди компаний, в отношении которых продлены на три года, оказались государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", "Уральский шинный завод", "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы", "Омское машиностроительное конструкторское бюро" и другие предприятия.