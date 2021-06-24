https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738472103.html

Зеленский продлил санкции в отношении российских авиакомпаний

Зеленский продлил санкции в отношении российских авиакомпаний - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский продлил санкции в отношении российских авиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", соответствующий... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:21

2021-06-24T17:21

2021-06-24T17:41

россия

аэрофлот

владимир зеленский

украина

экономика

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа. Согласно таблице в приложении к указу, санкции вводятся на три года.Согласно списку, который прилагается к указу, под санкции попали "Аэрофлот – российские авиалинии", "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", "Авиапредприятие "Газпром авиа", "Авиакомпания "Донавиа", "Авиакомпания "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента Российской Федерации, авиакомпании "Россия", "Икар", "Уральские авиалинии" и другие.Также среди компаний, в отношении которых продлены на три года, оказались государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", "Уральский шинный завод", "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы", "Омское машиностроительное конструкторское бюро" и другие предприятия.

https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738471376.html

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россия, аэрофлот, владимир зеленский, украина, экономика