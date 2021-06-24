https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738471376.html

Украина ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников

Украина ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников - РИА Новости, 24.06.2021

Украина ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против нескольких российских... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:19

2021-06-24T17:19

2021-06-24T18:06

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

украина

экономика

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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против нескольких российских бизнесменов., среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер — санкций", — говорится в тексте указа.В дополнении к документу приводится список лиц, которые попали под ограничения, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.Всего в списке попавших под санкции указаны 538 человек. Ограничения также продлили в отношении руководителей и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Среди них оказались министр МВД ЛНР Игорь Корнет, министр охраны здоровья Лариса Айрапетян, глава минюста ЛНР Александр Шубин и первый вице-премьер ДНР Александр Семенов.Помимо этого президент Украины продлил ограничения против российских авиакомпаний и телеканалов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". При это власти страны неоднократно вводили ограничения против российских граждан и компаний из разных отраслей. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738479766.html

https://ria.ru/20210624/evrosoyuz-1738434027.html

россия

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россия, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, украина, экономика