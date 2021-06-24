https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738470227.html

Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа

Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций на три года против российского бизнесмена Павла РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:12

2021-06-24T17:12

2021-06-24T17:24

дмитрий фирташ (предприниматель)

украина

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a87db55b08d15bde233597f78b3b65.jpg

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций на три года против российского бизнесмена Павла Фукса, а также украинца Дмитрия Фирташа, а также о продлении санкций против ряда физических и юрлиц, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.В санкционном списке находятся 538 граждан, в том числе россиян. Среди них граждане, против которых ранее были введены санкции, а также новые лица. Также в списке 540 компаний, в том числе российских.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий фирташ (предприниматель), украина, в мире, владимир зеленский