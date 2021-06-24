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Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа
Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа - РИА Новости, 24.06.2021
Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций на три года против российского бизнесмена Павла РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:12
2021-06-24T17:12
2021-06-24T17:24
дмитрий фирташ (предприниматель)
украина
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций на три года против российского бизнесмена Павла Фукса, а также украинца Дмитрия Фирташа, а также о продлении санкций против ряда физических и юрлиц, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.В санкционном списке находятся 538 граждан, в том числе россиян. Среди них граждане, против которых ранее были введены санкции, а также новые лица. Также в списке 540 компаний, в том числе российских.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html
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дмитрий фирташ (предприниматель), украина, в мире, владимир зеленский
Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа
17:12 24.06.2021 (обновлено: 17:24 24.06.2021)
Зеленский подписал указ о санкциях против Фукса и Фирташа