https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738421188.html

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2021

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии

Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:50

2021-06-24T13:50

2021-06-24T14:59

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС.Так, эти меры включают:В документе указано, что санкции вводятся в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая".Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь в Свислочском районе с рабочей поездкой, призвал чиновников показать "мерзавцам по ту сторону границы", что все их санкции — проявление бессилия. Он подчеркнул, что ни на одном предприятии в республике не должно быть падения показателей. В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Белоруссии находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, совет евросоюза, ryanair, евросоюз, минск, политика, белоруссия