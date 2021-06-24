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Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2021
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии
Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:50
2021-06-24T14:59
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС.Так, эти меры включают:В документе указано, что санкции вводятся в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая".Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь в Свислочском районе с рабочей поездкой, призвал чиновников показать "мерзавцам по ту сторону границы", что все их санкции — проявление бессилия. Он подчеркнул, что ни на одном предприятии в республике не должно быть падения показателей. В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Белоруссии находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, совет евросоюза, ryanair, евросоюз, минск, политика, белоруссия
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии
13:50 24.06.2021 (обновлено: 14:59 24.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС.
Так, эти меры включают:
  • ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;
  • запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;
  • запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;
  • ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;
  • запрет на услуги страхования для белорусских властей;
  • Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.
В документе указано, что санкции вводятся в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая".
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В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Белоруссии находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.
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