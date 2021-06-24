Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии
13:50 24.06.2021 (обновлено: 14:59 24.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС.
Так, эти меры включают:
- —ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;
- —запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;
- —запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;
- —ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;
- —запрет на услуги страхования для белорусских властей;
- —Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь в Свислочском районе с рабочей поездкой, призвал чиновников показать "мерзавцам по ту сторону границы", что все их санкции — проявление бессилия. Он подчеркнул, что ни на одном предприятии в республике не должно быть падения показателей.
В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейскими ограничениями в Белоруссии находятся 166 граждан, включая Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.
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