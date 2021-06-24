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В Архангельской области потеряли связь с легкомоторным самолетом

В Архангельской области потеряли связь с легкомоторным самолетом - РИА Новости, 24.06.2021

В Архангельской области потеряли связь с легкомоторным самолетом

Поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом в Архангельской области, спасатели ведут поиск, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:20

2021-06-24T22:20

2021-06-24T23:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом в Архангельской области, спасатели ведут поиск, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сегодня в 20.30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолётом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным диспетчера ЕЛЦ, командир воздушного судна выходил на связь в 18.45. Добавляется, что в 21.05 на вертолëте Ми-8 из Архангельска в предполагаемый район поиска убыла группа спасателей.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту поиска легкомоторного самолета в Архангельской области, на борту которого, предварительно, находятся два человека.Сообщается, что Котласская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с тем, что в четверг после 18:45 легкомоторный самолет, который обследовал лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе Архангельской области, перестал выходить на связь."На поиски вылетели спасатели. По предварительным данным, на борту пропавшего со связи судна находятся два человека", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия