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Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году
Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году - РИА Новости, 24.06.2021
Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году
Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:24
2021-06-24T14:24
россия
ил-114
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров."Ил-114 у нас в 2023 году", - сказал Путин на встрече с Чемезовым."Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию", - сказал Чемезов.В январе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году.
https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html
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россия, ил-114, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), владимир путин, сергей чемезов, экономика
Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году
14:24 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПолет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава "Ростеха" Чемезов сообщил, что новый российский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.
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Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300
"Ил-114 у нас в 2023 году", - сказал Путин на встрече с Чемезовым.
"Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию", - сказал Чемезов.
В январе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году.
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РоссияИл-114РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Владимир ПутинСергей ЧемезовЭкономика
 
 
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