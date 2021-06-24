https://ria.ru/20210624/samolet-1738430487.html

Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году

Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году - РИА Новости, 24.06.2021

Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году

Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:24

2021-06-24T14:24

2021-06-24T14:24

россия

ил-114

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

владимир путин

сергей чемезов

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114 выйдет в серию в 2023 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров."Ил-114 у нас в 2023 году", - сказал Путин на встрече с Чемезовым."Да, обязательно. В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию", - сказал Чемезов.В январе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году.

https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html

https://ria.ru/20200625/1573472784.html

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россия, ил-114, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), владимир путин, сергей чемезов, экономика