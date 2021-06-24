https://ria.ru/20210624/sammit-1738464818.html

И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия

И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия - РИА Новости, 24.06.2021

И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:49

2021-06-24T16:49

2021-06-24T17:52

россия

евросоюз

марк рютте

ангела меркель

владимир путин

франция

нидерланды

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия. Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.В декабре Рютте и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что две страны продолжат вести работу по привлечению России к ответственности по делу о крушении, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов и 38 австралийцев. В Москве все обвинения в причастности к катастрофе назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20210624/sammit-1738421015.html

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россия, евросоюз, марк рютте, ангела меркель, владимир путин, франция, нидерланды, в мире