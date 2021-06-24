Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/sammit-1738464818.html
И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия
И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия - РИА Новости, 24.06.2021
И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:49
2021-06-24T17:52
россия
евросоюз
марк рютте
ангела меркель
владимир путин
франция
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153347/16/1533471697_0:254:2740:1795_1920x0_80_0_0_1cd827806213cb480c99c8248989e176.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия. Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.В декабре Рютте и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что две страны продолжат вести работу по привлечению России к ответственности по делу о крушении, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов и 38 австралийцев. В Москве все обвинения в причастности к катастрофе назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.
https://ria.ru/20210624/sammit-1738421015.html
россия
франция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153347/16/1533471697_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_c7d411057e94175b1e2f848d72b0a342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, марк рютте, ангела меркель, владимир путин, франция, нидерланды, в мире
И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия
16:49 24.06.2021 (обновлено: 17:52 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

И.о. премьера Нидерландов Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите с Путиным

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия.

"Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным", — сказал чиновник в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.
Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.
В декабре Рютте и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что две страны продолжат вести работу по привлечению России к ответственности по делу о крушении, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов и 38 австралийцев. В Москве все обвинения в причастности к катастрофе назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 13:47
В Еврокомиссии прокомментировали предложение провести саммит ЕС — Россия
 
РоссияЕвросоюзМарк РюттеАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния