И.о. премьера Нидерландов отказался участвовать в саммите ЕС — Россия
16:49 24.06.2021 (обновлено: 17:52 24.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
И.о. премьера Нидерландов Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите с Путиным
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в возможном саммите ЕС — Россия.
"Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным", — сказал чиновник в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.
Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на эту встречу.
Летом 2020 года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. МИД назвал этот шаг очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. В дальнейшем Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.
В декабре Рютте и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что две страны продолжат вести работу по привлечению России к ответственности по делу о крушении, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов и 38 австралийцев. В Москве все обвинения в причастности к катастрофе назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким.