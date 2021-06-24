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В МИД оценили инициативу саммита России и Евросоюза
В МИД оценили инициативу саммита России и Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2021
В МИД оценили инициативу саммита России и Евросоюза
Москва всегда готова к диалогу с Евросоюзом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу о проведении саммита Россия – ЕС. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:27
2021-06-24T15:27
россия
евросоюз
александр грушко
ангела меркель
дмитрий песков
москва
германия
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва всегда готова к диалогу с Евросоюзом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу о проведении саммита Россия – ЕС."Сегодня заседает Совет ЕС на высшем уровне. Как известно, будет обсуждать доклад (главы евродипломатии Жозепа – ред.) Борреля, посвящённый отношениям с Россией. Посмотрим. В любом случае мы всегда говорили, что готовы к диалогу и считаем ненормальным, особенно в нынешней ситуации, когда требуется объединение усилий по многим направлениям по тем проблемам, которые сегодня волнуют все страны, уходить от предметного разговора", - заявил Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.
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россия, евросоюз, александр грушко, ангела меркель, дмитрий песков, москва, германия, в мире
В МИД оценили инициативу саммита России и Евросоюза
15:27 24.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД заявили, что Россия всегда готова к диалогу с Евросоюзом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва всегда готова к диалогу с Евросоюзом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу о проведении саммита Россия – ЕС.
"Сегодня заседает Совет ЕС на высшем уровне. Как известно, будет обсуждать доклад (главы евродипломатии Жозепа – ред.) Борреля, посвящённый отношениям с Россией. Посмотрим. В любом случае мы всегда говорили, что готовы к диалогу и считаем ненормальным, особенно в нынешней ситуации, когда требуется объединение усилий по многим направлениям по тем проблемам, которые сегодня волнуют все страны, уходить от предметного разговора", - заявил Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 13:47
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РоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоАнгела МеркельДмитрий ПесковМоскваГерманияВ мире
 
 
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