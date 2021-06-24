Канцлер Австрии поддержал идею саммита Евросоюз — Россия
14:22 24.06.2021 (обновлено: 14:55 24.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Курц прокомментировал идею Меркель провести саммит Евросоюз — Россия
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Возможный саммит Евросоюза и России можно организовать так же, как и аналогичную встречу, имевшую место в прошлом, можно рассмотреть и форматы для диалога, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Некоторые вещи не нужно изобретать снова. Однажды уже был саммит между ЕС и Путиным, поэтому можно организовать его так же, как и в прошлый раз, можно обратиться и к форматам, используемым для диалога с другими частями мира. Такие форматы существуют", - сказал Курц журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Я думаю, это укрепило бы ЕС в целом, если у всего ЕС будет формат диалога с Россией. У государств-членов он и без того есть: (канцлер ФРГ - ред.) Ангела Меркель, (президент Франции - ред.) Эммануэль Макрон, но и более маленькие страны, как мы, находятся в регулярном контакте с российским президентом. Почему бы тогда и не всему ЕС? Это нельзя предоставить только странам-участницам (Евросоюза), и уж ни в коем случае только США", - сказал Курц журналистам.
Канцлер Австрии в четверг открыто поддержал идею саммита Евросоюз-Россия, заявив, что рад движению в направлении диалога с Россией.
Он подчеркнул, что сразу же после состоявшегося саммита между Россией и США призвал к такому диалогу Европейского союза с Россией.
"Мы географически ближе к России, чем США. Нельзя ограничиваться тем, что ЕС смотрит, как общаются Россия и США, лишь наблюдает, будучи географически ближе к России. Многие темы, такие как Украина и другие, затрагивают нас сильнее, чем США", - сказал Курц журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Поэтому мы как Австрийская Республика призвали к такому обмену мнениями, германский канцлер Ангела Меркель тоже это сделала, как и некоторые другие. Я рад, что есть движение в этом направлении и тому, что Франция придерживается того же мнения. На наш взгляд, как мы говорили и ранее, помимо реакции на нарушения международного права и в сфере прав человека необходим диалог, и если это произойдет, было бы хорошо", - добавил австрийский канцлер.
Ранее Меркель предложила созвать саммит Россия-ЕС, Макрон поддержал идею. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.
В Женеве 16 июня прошел саммит РФ-США.