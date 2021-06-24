https://ria.ru/20210624/sammit-1738417419.html

В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным

В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным - РИА Новости, 24.06.2021

В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "безответственной" инициативу ФРГ и Франции провести саммит ЕС с участием российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:34

2021-06-24T13:34

2021-06-24T13:34

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "безответственной" инициативу ФРГ и Франции провести саммит ЕС с участием российского президента Владимира Путина.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Литовский министр заявил в интервью газете Financial Times, что возобновлять встречи с Россией, когда Москва "ближе всего к тоталитаризму Советского Союза... безответственно"."Попадать в ловушку один или два раза можно посчитать невезением, но продолжать делать это десятилетие за десятилетием похоже на историческую близорукость", - приводит газета слова главы МИД.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.

https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html

https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html

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россия, евросоюз, мид литвы, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, в мире