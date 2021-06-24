Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/sammit-1738417419.html
В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным
В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным - РИА Новости, 24.06.2021
В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "безответственной" инициативу ФРГ и Франции провести саммит ЕС с участием российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:34
2021-06-24T13:34
россия
евросоюз
мид литвы
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
москва
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "безответственной" инициативу ФРГ и Франции провести саммит ЕС с участием российского президента Владимира Путина.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Литовский министр заявил в интервью газете Financial Times, что возобновлять встречи с Россией, когда Москва "ближе всего к тоталитаризму Советского Союза... безответственно"."Попадать в ловушку один или два раза можно посчитать невезением, но продолжать делать это десятилетие за десятилетием похоже на историческую близорукость", - приводит газета слова главы МИД.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.
https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html
https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html
россия
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_215:195:2685:2047_1920x0_80_0_0_428a534d4c214d65c2357d1fa18ca93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, мид литвы, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, в мире
В МИД Литвы оценили инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным
13:34 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Глава МИД Литвы назвал инициативу Германии и Франции по саммиту ЕС с Путиным безответственной

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал "безответственной" инициативу ФРГ и Франции провести саммит ЕС с участием российского президента Владимира Путина.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:59
Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС
Литовский министр заявил в интервью газете Financial Times, что возобновлять встречи с Россией, когда Москва "ближе всего к тоталитаризму Советского Союза... безответственно".
"Попадать в ловушку один или два раза можно посчитать невезением, но продолжать делать это десятилетие за десятилетием похоже на историческую близорукость", - приводит газета слова главы МИД.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:53
В Кремле оценили идею саммита Россия — ЕС
 
РоссияЕвросоюзМИД ЛитвыАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния