https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html

Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС

Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС - РИА Новости, 24.06.2021

Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС

Инициатива пригласить Россию на саммит ЕС вызывает глубокую озабоченность в Киеве и будет "опасным отклонением" от санкционной политики Брюсселя в отношении... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:59

2021-06-24T10:59

2021-06-24T12:55

эммануэль макрон

евросоюз

ангела меркель

франция

киев

россия

дмитрий кулеба

брюссель

мид украины

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инициатива пригласить Россию на саммит ЕС вызывает глубокую озабоченность в Киеве и будет "опасным отклонением" от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Берлин и Париж якобы считают нужным пригласить Россию на саммит ЕС. По словам дипломатов, инициатива исходит от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Источники, знакомые с обсуждениями, заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе в среду сделали неожиданный ход для других участников, внеся новые предложения по отношениям с Кремлем."Вчера мы получили информацию об инициативе представить для обсуждения лидерам ЕС, которые встретятся сегодня, предложение, которое может привести к возобновлению саммитов между Россией и Евросоюзом. Эта идея вызывает у нас глубокую озабоченность", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Борелем."По нашему мнению, приостановление диалога на высоком уровне ЕС с Россией – это часть санкционной политики ЕС в отношении Москвы. Инициатива возобновить саммиты ЕС с РФ будет опасным отклонением этой политики и подорвет ее эффективность, а также отдалит Россию от выполнения минских соглашений", - заявил глава украинского МИД.Он напомнил, что проведение саммитов ЕС и РФ было приостановлено в 2014 году. "С того времени Россия не показала готовности изменить свою политику по отношению ни к Украине, ни к ЕС, мы считаем, что идея возобновить саммиты напрасна", - заключил Кулеба.

https://ria.ru/20210624/znak-1738351060.html

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