Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в суде
Адвокат рассказал, что следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Он предложил, что, если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабине ему предоставят возможность позвонить маме, которую он не видел с момента ареста. Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто", - рассказал собеседник агентства.
Катчев подчеркнул, что предварительное следствие "затягивается", о его завершении речи пока не идёт. Седьмого июля исполнится год со дня заключения Сафронова под стражу.
Ранее Сафронову следователи отказывали в звонках матери, так как "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию".
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
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