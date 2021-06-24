https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери

Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери - РИА Новости, 24.06.2021

Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери

Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:25

2021-06-24T13:25

2021-06-24T13:25

иван сафронов

россия

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Он предложил, что, если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабине ему предоставят возможность позвонить маме, которую он не видел с момента ареста. Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто", - рассказал собеседник агентства.Катчев подчеркнул, что предварительное следствие "затягивается", о его завершении речи пока не идёт. Седьмого июля исполнится год со дня заключения Сафронова под стражу.Ранее Сафронову следователи отказывали в звонках матери, так как "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию".Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210525/safronov-1733828662.html

https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html

https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия