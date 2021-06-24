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Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери - РИА Новости, 24.06.2021
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:25
2021-06-24T13:25
иван сафронов
россия
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Он предложил, что, если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабине ему предоставят возможность позвонить маме, которую он не видел с момента ареста. Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто", - рассказал собеседник агентства.Катчев подчеркнул, что предварительное следствие "затягивается", о его завершении речи пока не идёт. Седьмого июля исполнится год со дня заключения Сафронова под стражу.Ранее Сафронову следователи отказывали в звонках матери, так как "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию".Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210525/safronov-1733828662.html
https://ria.ru/20210430/safronov-1730651850.html
https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html
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иван сафронов, россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
13:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в суде
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Адвокат рассказал, что следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователь ФСБ Александр Чабан предложил обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Он предложил, что, если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабине ему предоставят возможность позвонить маме, которую он не видел с момента ареста. Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто", - рассказал собеседник агентства.
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Катчев подчеркнул, что предварительное следствие "затягивается", о его завершении речи пока не идёт. Седьмого июля исполнится год со дня заключения Сафронова под стражу.
Ранее Сафронову следователи отказывали в звонках матери, так как "телефонные переговоры с указанным лицом могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию".
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Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
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Иван СафроновРоссияРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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