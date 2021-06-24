https://ria.ru/20210624/s7-1738447991.html

Суд арестовал летного директора S7

Суд арестовал летного директора S7 - РИА Новости, 24.06.2021

Суд арестовал летного директора S7

Лётный директор авиакомпании S7, подозреваемый в коммерческом подкупе в размере 1,5 миллиона рублей, арестован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:39

2021-06-24T15:48

следственный комитет россии (ск рф)

s7 airlines

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лётный директор авиакомпании S7, подозреваемый в коммерческом подкупе в размере 1,5 миллиона рублей, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что 21 июня лётный директор авиакомпании с помощью ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллионов рублей за содействие в его трудоустройстве. После получения денег его задержали."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом в отношении лётного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.Она добавила, что в рамках расследования дела проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски. В отношении посредника уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании предъявят обвинение.

https://ria.ru/20210624/podkup-1738351231.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), s7 airlines, происшествия