https://ria.ru/20210624/s7-1738447991.html
Суд арестовал летного директора S7
Суд арестовал летного директора S7 - РИА Новости, 24.06.2021
Суд арестовал летного директора S7
Лётный директор авиакомпании S7, подозреваемый в коммерческом подкупе в размере 1,5 миллиона рублей, арестован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:39
2021-06-24T15:39
2021-06-24T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
s7 airlines
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лётный директор авиакомпании S7, подозреваемый в коммерческом подкупе в размере 1,5 миллиона рублей, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что 21 июня лётный директор авиакомпании с помощью ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллионов рублей за содействие в его трудоустройстве. После получения денег его задержали."По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом в отношении лётного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.Она добавила, что в рамках расследования дела проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски. В отношении посредника уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании предъявят обвинение.
https://ria.ru/20210624/podkup-1738351231.html
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следственный комитет россии (ск рф), s7 airlines, происшествия
Суд арестовал летного директора S7
15:39 24.06.2021 (обновлено: 15:48 24.06.2021)
Летного директора авиакомпании S7, подозреваемого в коммерческом подкупе, арестовали