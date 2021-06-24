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https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску - РИА Новости, 24.06.2021
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску
Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:08
2021-06-24T16:15
россия
с-300пс
панцирь-с1
с-400 «триумф»
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
белоруссия
безопасность
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем обращении Минска, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".Белоруссия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны и боевым самолётам, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов."Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения, и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер. Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы ПВО и бронетанковая техника", - сказал он в ходе международной выставки вооружений MILEX-2021.Бойцов отметил, что сотрудничество Москвы и Минска имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.Россию и Белоруссию традиционно объединяют тесные интеграционные связи, в том числе в военной сфере. Так, в 2016 году союзные государства сформировали Единую региональную систему ПВО.В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных регионах России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и иных видов противодействия, способна поражать аэродинамические и баллистические цели.
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россия, с-300пс, панцирь-с1, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), белоруссия, безопасность
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску
15:08 24.06.2021 (обновлено: 16:15 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В ФСВТС заявили, что Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Минску С-400

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем обращении Минска, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал он в ходе выставки вооружений MILEX-2021.
Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".
Белоруссия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны и боевым самолётам, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.
"Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения, и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер. Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы ПВО и бронетанковая техника", - сказал он в ходе международной выставки вооружений MILEX-2021.
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Бойцов отметил, что сотрудничество Москвы и Минска имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.
Россию и Белоруссию традиционно объединяют тесные интеграционные связи, в том числе в военной сфере. Так, в 2016 году союзные государства сформировали Единую региональную систему ПВО.
В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных регионах России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.
В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".
Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и иных видов противодействия, способна поражать аэродинамические и баллистические цели.
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РоссияС-300ПСПанцирь-С1С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)БелоруссияБезопасность
 
 
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