https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html

Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску

Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску - РИА Новости, 24.06.2021

Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску

Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:08

2021-06-24T15:08

2021-06-24T16:15

россия

с-300пс

панцирь-с1

с-400 «триумф»

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Белоруссии систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" при соответствующем обращении Минска, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С".Белоруссия проявляет интерес к российским комплексам противовоздушной обороны и боевым самолётам, заявил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов."Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения, и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер. Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы ПВО и бронетанковая техника", - сказал он в ходе международной выставки вооружений MILEX-2021.Бойцов отметил, что сотрудничество Москвы и Минска имеет положительную динамику и реальные перспективы для дальнейшего развития.Россию и Белоруссию традиционно объединяют тесные интеграционные связи, в том числе в военной сфере. Так, в 2016 году союзные государства сформировали Единую региональную систему ПВО.В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных регионах России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и иных видов противодействия, способна поражать аэродинамические и баллистические цели.

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734433902.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-300пс, панцирь-с1, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), белоруссия, безопасность