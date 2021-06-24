https://ria.ru/20210624/rossiya-1738347330.html

Экс-премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира

Экс-премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира - РИА Новости, 24.06.2021

Экс-премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира

Россия является опорой международного права и мира, поэтому у нее, несмотря на растущие пропагандистские усилия Запада, есть много друзей в разных странах,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:40

2021-06-24T01:40

2021-06-24T05:02

россия

ян чарногурский

словакия

в мире

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МОСКВА/ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Россия является опорой международного права и мира, поэтому у нее, несмотря на растущие пропагандистские усилия Запада, есть много друзей в разных странах, заявил экс-премьер Словакии и председатель общества словацко-российского содружества Ян Чарногурский.Он напомнил, что его страна является членом ЕС и НАТО. В то же время, отметил экс-премьер, благодаря многолетним и активным выступлениям населения в Словакии нет базы США или НАТО."В результате этого северное крыло альянса (Польша и страны Балтии) и его южное крыло (Румыния и Болгария) не связаны основными системами", - заявил Чарногурский.По его словам, опросы ведущих западных агентств по изучению общественного мнения, проводимые в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты.

https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html

https://ria.ru/20210617/mir-1737430897.html

россия

словакия

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россия, ян чарногурский, словакия, в мире