Экс-премьер Словакии назвал Россию опорой международного права и мира
01:40 24.06.2021 (обновлено: 05:02 24.06.2021)
Экс-премьер Словакии Чарногурский назвал Россию опорой международного права и мира
МОСКВА/ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Россия является опорой международного права и мира, поэтому у нее, несмотря на растущие пропагандистские усилия Запада, есть много друзей в разных странах, заявил экс-премьер Словакии и председатель общества словацко-российского содружества Ян Чарногурский.
"Мы видим, как в странах Запада с каждым годом все более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растет число друзей. Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира", - сказал Чарногурский, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, опросы ведущих западных агентств по изучению общественного мнения, проводимые в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты.
"Например, на вопрос о том, чью сторону вы займете в случае конфликта США и России, 20% заявили, что сторону России, и лишь 6% - сторону США. Более 40% респондентов два года назад еще в одном опросе заявили о поддержке политики президента (Владимира) Путина. А на задаваемый регулярно, каждые два года, вопрос "От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?" большинство словаков столь же регулярно отвечает, что от России", - сообщил Чарногурский.
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