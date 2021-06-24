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Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:38
2021-06-24T23:51
80-летие миа "россия сегодня"
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет зарубежной аудитории агентства лучше узнать современную Россию.Он пожелал коллективу агентства успехов и "добрых интерактивных связей" с читателями, зрителями и слушателями.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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96
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353
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"Вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света": МИА "Россия сегодня" получает поздравления
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Поздравления от Оксаны Пушкиной, Киркорова и тд
2021-06-24T21:38
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Поздравления в адрес команды МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства
Поздравления команды МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства. 4 часть.
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60
видео, 80-летие миа "россия сегодня", дмитрий рогозин, общество
Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет зарубежной аудитории агентства лучше узнать современную Россию.
2021-06-24T21:38
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Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
21:38 24.06.2021 (обновлено: 23:51 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет зарубежной аудитории агентства лучше узнать современную Россию.

"Уверен, что в условиях современного информационного пространства, насыщенного стереотипами, заблуждениями, а порой и намеренными провокациями, профессионализм ваших сотрудников, их широкий кругозор, владение словом и умение увлекательно и убедительно доносить информацию помогут вашей зарубежной аудитории лучше узнать современную Россию и умножить число ее друзей и сторонников", - говорится в поздравлении Рогозина.

Он пожелал коллективу агентства успехов и "добрых интерактивных связей" с читателями, зрителями и слушателями.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Дмитрий РогозинОбщество
 
 
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