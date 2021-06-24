https://ria.ru/20210624/rogozin-1738508166.html

Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:38

2021-06-24T21:38

2021-06-24T23:51

80-летие миа "россия сегодня"

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, выразив уверенность, что профессионализм коллектива поможет зарубежной аудитории агентства лучше узнать современную Россию.Он пожелал коллективу агентства успехов и "добрых интерактивных связей" с читателями, зрителями и слушателями.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

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"Вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света": МИА "Россия сегодня" получает поздравления

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Поздравления от Оксаны Пушкиной, Киркорова и тд

2021-06-24T21:38

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