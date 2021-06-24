https://ria.ru/20210624/riski-1738401048.html
МИД призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу
МИД призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу - РИА Новости, 24.06.2021
МИД призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу
Министерство иностранных дел России призывает россиян просчитывать риски при выезде за границу, ситуация может измениться за один день. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:29
2021-06-24T12:29
2021-06-24T12:29
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает россиян просчитывать риски при выезде за границу, ситуация может измениться за один день."Каждую неделю на протяжении всего этого периода мы в ходе брифингов и практически ежедневно на порталах министерства иностранных дел, на порталах консульской службы нашего ведомства, социальных сетях и на сайтах наших посольств публикуем не просто актуальную, а ежедневно меняющуюся информацию по ситуации с COVID-19 в мире целом и конкретной стране. В этой связи повторю еще раз - просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".Кроме того, она посоветовала следить за информацией в приложении МИД "Зарубежный помощник"."Понимать, что и с эпидемиологической и политической точки зрения ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день - от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии. И самое главное - просчитывать все риски, которые могут быть связаны с подобной поездкой", - добавила она.
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МИД призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу
МИД РФ призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу