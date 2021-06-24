https://ria.ru/20210624/rezolyutsiya-1738461803.html

Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной

Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной - РИА Новости, 24.06.2021

Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной

Парламентская ассамблея Совета Европы, принимая резолюцию по Крыму, дискредитирует саму себя, организация далека от народа и реальной повестки, заявил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:36

2021-06-24T16:36

2021-06-24T16:36

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госдума рф

совет европы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы, принимая резолюцию по Крыму, дискредитирует саму себя, организация далека от народа и реальной повестки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что поднимет вопрос резолюции, подготовленной исландским депутатом, на встрече с председателем парламента Исландии.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы."ПАСЕ вчера приняла странную резолюцию, ставшую своего рода ноу-хау в политике. Призвала Москву применять в Крыму не российское, а украинское законодательство. Попутно обвинила в ущемлении крымских татар, которые якобы лишены возможности получать образование на родном языке и участвовать в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале.Он отметил, что резолюция была подготовлена депутатом из Исландии, "в Крыму не бывавшей". "Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов – "аннексия", "репрессии", "ущемление прав". На том и построила свой "революционный призыв" - вернуть в Крым украинский закон", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, ПАСЕ в своих действиях далека от реальной жизни и обстановки в Крыму. "Только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским. Крымские татары работают в органах власти, избраны в Государственную думу, участвуют в принятии ключевых для Крыма и нашей страны решений", - отметил он.Прежде чем готовить поспешные политические заявления, считает Володин, ПАСЕ стоило детальней изучить ситуацию в Крыму, посетить полуостров, готовить документы от "чужого голоса" некорректно. "Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности", - заметил спикер.Парламентарий заявил, что такие действия дискредитируют саму ПАСЕ и подрывают основы доверия. "Выход один – руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой. Тогда ПАСЕ будет востребована. Либо этот институт в ближайшей перспективе отомрет как ненужный придаток Совета Европы, где лишь штампуют предвзятые заявления", - написал Володин."Со своей стороны, на встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию", - заключил он.

https://ria.ru/20210624/krym-1738432619.html

https://ria.ru/20210623/gordon-1738191672.html

https://ria.ru/20210621/balbek-1737931192.html

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