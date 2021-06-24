Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/rezolyutsiya-1738461803.html
Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной
Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной - РИА Новости, 24.06.2021
Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной
Парламентская ассамблея Совета Европы, принимая резолюцию по Крыму, дискредитирует саму себя, организация далека от народа и реальной повестки, заявил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:36
2021-06-24T16:36
россия
госдума рф
совет европы
вячеслав володин
москва
исландия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы, принимая резолюцию по Крыму, дискредитирует саму себя, организация далека от народа и реальной повестки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что поднимет вопрос резолюции, подготовленной исландским депутатом, на встрече с председателем парламента Исландии.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы."ПАСЕ вчера приняла странную резолюцию, ставшую своего рода ноу-хау в политике. Призвала Москву применять в Крыму не российское, а украинское законодательство. Попутно обвинила в ущемлении крымских татар, которые якобы лишены возможности получать образование на родном языке и участвовать в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале.Он отметил, что резолюция была подготовлена депутатом из Исландии, "в Крыму не бывавшей". "Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов – "аннексия", "репрессии", "ущемление прав". На том и построила свой "революционный призыв" - вернуть в Крым украинский закон", - подчеркнул спикер ГД.По его мнению, ПАСЕ в своих действиях далека от реальной жизни и обстановки в Крыму. "Только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским. Крымские татары работают в органах власти, избраны в Государственную думу, участвуют в принятии ключевых для Крыма и нашей страны решений", - отметил он.Прежде чем готовить поспешные политические заявления, считает Володин, ПАСЕ стоило детальней изучить ситуацию в Крыму, посетить полуостров, готовить документы от "чужого голоса" некорректно. "Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности", - заметил спикер.Парламентарий заявил, что такие действия дискредитируют саму ПАСЕ и подрывают основы доверия. "Выход один – руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой. Тогда ПАСЕ будет востребована. Либо этот институт в ближайшей перспективе отомрет как ненужный придаток Совета Европы, где лишь штампуют предвзятые заявления", - написал Володин."Со своей стороны, на встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию", - заключил он.
https://ria.ru/20210624/krym-1738432619.html
https://ria.ru/20210623/gordon-1738191672.html
https://ria.ru/20210621/balbek-1737931192.html
россия
москва
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, совет европы, вячеслав володин, москва, исландия, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной
16:36 24.06.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ

Председатель Госдумы Володин назвал резолюцию ПАСЕ по Крыму необъективной и оскорбительной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы, принимая резолюцию по Крыму, дискредитирует саму себя, организация далека от народа и реальной повестки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что поднимет вопрос резолюции, подготовленной исландским депутатом, на встрече с председателем парламента Исландии.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:33
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
"ПАСЕ вчера приняла странную резолюцию, ставшую своего рода ноу-хау в политике. Призвала Москву применять в Крыму не российское, а украинское законодательство. Попутно обвинила в ущемлении крымских татар, которые якобы лишены возможности получать образование на родном языке и участвовать в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале.
Он отметил, что резолюция была подготовлена депутатом из Исландии, "в Крыму не бывавшей". "Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов – "аннексия", "репрессии", "ущемление прав". На том и построила свой "революционный призыв" - вернуть в Крым украинский закон", - подчеркнул спикер ГД.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 10:26
В Крыму назвали сумасшествием слова Гордона о выдворении россиян
По его мнению, ПАСЕ в своих действиях далека от реальной жизни и обстановки в Крыму. "Только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским. Крымские татары работают в органах власти, избраны в Государственную думу, участвуют в принятии ключевых для Крыма и нашей страны решений", - отметил он.
Прежде чем готовить поспешные политические заявления, считает Володин, ПАСЕ стоило детальней изучить ситуацию в Крыму, посетить полуостров, готовить документы от "чужого голоса" некорректно. "Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности", - заметил спикер.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:27
Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Парламентарий заявил, что такие действия дискредитируют саму ПАСЕ и подрывают основы доверия. "Выход один – руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой. Тогда ПАСЕ будет востребована. Либо этот институт в ближайшей перспективе отомрет как ненужный придаток Совета Европы, где лишь штампуют предвзятые заявления", - написал Володин.
"Со своей стороны, на встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию", - заключил он.
 
РоссияГосдума РФСовет ЕвропыВячеслав ВолодинМоскваИсландияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния