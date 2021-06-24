https://ria.ru/20210624/remont-1738380510.html

В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 70 дворовых территорий

В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 70 дворовых территорий - РИА Новости, 24.06.2021

В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 70 дворовых территорий

Более 70 дворовых территорий отремонтируют в этом году в Комсомольске-на-Амуре, на это из федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей, сообщил в четверг... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:53

2021-06-24T10:53

2021-06-24T10:53

хабаровский край

михаил дегтярев

владимир путин

комсомольск-на-амуре

хабаровск

комсомольск

общество

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ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Более 70 дворовых территорий отремонтируют в этом году в Комсомольске-на-Амуре, на это из федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей, сообщил в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Глава региона находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре."Большое количество дворов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре представляют собой ужасное зрелище. Я уже обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о выделении 1,5 миллиарда рублей на ремонт 680 дворов в краевом центре в течение двух лет. По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение... В этом году там 78 дворов приведем в порядок. На это выделяется более 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По словам врио губернатора края, в результате жители Города юности получат хорошие детские площадки, лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов.Как уточнили в правительстве региона, за счет федерального финансирования в прошлом году в Комсомольске было отремонтировано 50 дворовых площадок.В Хабаровске живет почти половина всего населения региона. В этом году за счет регионального и городского бюджетов там будет приведено в порядок 25 дворов. Этого недостаточно и собственные средства не позволяют краевому бюджету сделать больше, констатируют власти. Одно из предложений в программу развития Хабаровского края, разработанную с участием народного совета, предусматривает ремонт и благоустройство 500 дворовых территорий по муниципальным образованиям региона до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html

комсомольск-на-амуре

хабаровск

комсомольск

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михаил дегтярев, владимир путин, комсомольск-на-амуре, хабаровск, комсомольск, общество