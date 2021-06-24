В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 70 дворовых территорий
Более 350 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Более 70 дворовых территорий отремонтируют в этом году в Комсомольске-на-Амуре, на это из федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей, сообщил в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре.
"Большое количество дворов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре представляют собой ужасное зрелище. Я уже обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о выделении 1,5 миллиарда рублей на ремонт 680 дворов в краевом центре в течение двух лет. По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение... В этом году там 78 дворов приведем в порядок. На это выделяется более 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора края, в результате жители Города юности получат хорошие детские площадки, лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов.
Как уточнили в правительстве региона, за счет федерального финансирования в прошлом году в Комсомольске было отремонтировано 50 дворовых площадок.
В Хабаровске живет почти половина всего населения региона. В этом году за счет регионального и городского бюджетов там будет приведено в порядок 25 дворов. Этого недостаточно и собственные средства не позволяют краевому бюджету сделать больше, констатируют власти. Одно из предложений в программу развития Хабаровского края, разработанную с участием народного совета, предусматривает ремонт и благоустройство 500 дворовых территорий по муниципальным образованиям региона до конца 2021 года.