https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html

В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею

В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею - РИА Новости, 24.06.2021

В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею

Дорожники в Хабаровском крае за год отремонтировали 47 километров федеральной трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре; в этом году будет... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:45

2021-06-24T06:45

2021-06-24T06:46

михаил дегтярев

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Дорожники в Хабаровском крае за год отремонтировали 47 километров федеральной трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре; в этом году будет завершен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Бурею в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.По данным правительства региона, в нынешнем дорожно-строительном сезоне после капитального ремонта и ремонта из 14 объектов в эксплуатацию введут четыре, общей протяженностью 42 километра. На оставшихся, согласно заключенным государственным контрактам, работы завершат в 2022 году. Как проинформировали в ФКУ ДСД "Дальний Восток", ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт еще 153 километров трассы и 1,6 тысячи погонных метров искусственных сооружений на ней."Важно не просто привести дорогу в нормативное состояние. Необходимо сделать так, чтобы было удобно людям. Это касается в том числе и придорожной инфраструктуры. Также надо решать вопрос обеспечения мобильной связью на всем протяжении дороги. Мы сейчас работаем над этим", - отметил на объекте Дегтярев.Кроме того, в Верхнебуреинском районе идет капитальный ремонт аварийного автомобильного моста по поручению врио губернатора. Новое сооружение через реку Бурею соединит поселок Новый Ургал с Алонкой и Этыркэном. "Мост через Бурею отремонтируют до конца 2021 года. На это было выделено дополнительные 15 миллионов рублей. Напомню, сооружение было признано аварийным после моего визита в район в октябре прошлого года. На сегодняшний день выполнен первый этап восстановительных работ... Капитальный ремонт позволит обеспечить безопасный проезд по мосту как минимум в течение 10 лет", - сказал глава региона.По информации от КГКУ "Хабаровскуправтодор", мост несколько лет находился в ненормативном состоянии: происходили разрушения и проломы проезжей части, движение по нему было небезопасным. К тому же объездных путей нет.Как уточнили в краевом Минтрансе, протяженность моста составляет 625 метров, ширина - 4 метра. В основании нового сооружения - металлическая конструкция, а верхняя его часть выполнена из дерева. 300 метров деревянного настила и пешеходной дорожки подрядчик уже заменил. На время ремонта на мосту будут вводить пропускные часы для бесперебойного движения автотранспорта.

https://realty.ria.ru/20210622/domokomplekty-1738074104.html

https://realty.ria.ru/20210621/trutnev-1737884158.html

хабаровск

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михаил дегтярев, хабаровск, общество