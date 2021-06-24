https://ria.ru/20210624/remont-1738355348.html
В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею
В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею - РИА Новости, 24.06.2021
В Хабаровском крае отремонтируют мост через Бурею
Дорожники в Хабаровском крае за год отремонтировали 47 километров федеральной трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре; в этом году будет... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:45
2021-06-24T06:45
2021-06-24T06:46
михаил дегтярев
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg
ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Дорожники в Хабаровском крае за год отремонтировали 47 километров федеральной трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре; в этом году будет завершен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Бурею в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.По данным правительства региона, в нынешнем дорожно-строительном сезоне после капитального ремонта и ремонта из 14 объектов в эксплуатацию введут четыре, общей протяженностью 42 километра. На оставшихся, согласно заключенным государственным контрактам, работы завершат в 2022 году. Как проинформировали в ФКУ ДСД "Дальний Восток", ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт еще 153 километров трассы и 1,6 тысячи погонных метров искусственных сооружений на ней."Важно не просто привести дорогу в нормативное состояние. Необходимо сделать так, чтобы было удобно людям. Это касается в том числе и придорожной инфраструктуры. Также надо решать вопрос обеспечения мобильной связью на всем протяжении дороги. Мы сейчас работаем над этим", - отметил на объекте Дегтярев.Кроме того, в Верхнебуреинском районе идет капитальный ремонт аварийного автомобильного моста по поручению врио губернатора. Новое сооружение через реку Бурею соединит поселок Новый Ургал с Алонкой и Этыркэном. "Мост через Бурею отремонтируют до конца 2021 года. На это было выделено дополнительные 15 миллионов рублей. Напомню, сооружение было признано аварийным после моего визита в район в октябре прошлого года. На сегодняшний день выполнен первый этап восстановительных работ... Капитальный ремонт позволит обеспечить безопасный проезд по мосту как минимум в течение 10 лет", - сказал глава региона.По информации от КГКУ "Хабаровскуправтодор", мост несколько лет находился в ненормативном состоянии: происходили разрушения и проломы проезжей части, движение по нему было небезопасным. К тому же объездных путей нет.Как уточнили в краевом Минтрансе, протяженность моста составляет 625 метров, ширина - 4 метра. В основании нового сооружения - металлическая конструкция, а верхняя его часть выполнена из дерева. 300 метров деревянного настила и пешеходной дорожки подрядчик уже заменил. На время ремонта на мосту будут вводить пропускные часы для бесперебойного движения автотранспорта.
https://realty.ria.ru/20210622/domokomplekty-1738074104.html
https://realty.ria.ru/20210621/trutnev-1737884158.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1492037f50100a33d81c36516537910f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости.
Дорожники в Хабаровском крае
за год отремонтировали 47 километров федеральной трассы Хабаровск
– Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре; в этом году будет завершен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Бурею в Верхнебуреинском районе
Хабаровского края, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев
.
"Проверил, как идет ремонт трассы Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Напомню, в 2019 году она передана в федеральную собственность. На тот момент лишь 73 из 678 километров соответствовали нормативам. Сейчас работы ведутся на 120 километрах, и автомобилисты уже могут оценить существенные изменения на некоторых участках. До конца 2024 года в порядок должны быть приведены 368 километров трассы А-376", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным правительства региона, в нынешнем дорожно-строительном сезоне после капитального ремонта и ремонта из 14 объектов в эксплуатацию введут четыре, общей протяженностью 42 километра. На оставшихся, согласно заключенным государственным контрактам, работы завершат в 2022 году. Как проинформировали в ФКУ ДСД "Дальний Восток", ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт еще 153 километров трассы и 1,6 тысячи погонных метров искусственных сооружений на ней.
"Важно не просто привести дорогу в нормативное состояние. Необходимо сделать так, чтобы было удобно людям. Это касается в том числе и придорожной инфраструктуры. Также надо решать вопрос обеспечения мобильной связью на всем протяжении дороги. Мы сейчас работаем над этим", - отметил на объекте Дегтярев.
Кроме того, в Верхнебуреинском районе идет капитальный ремонт аварийного автомобильного моста по поручению врио губернатора. Новое сооружение через реку Бурею соединит поселок Новый Ургал с Алонкой и Этыркэном. "Мост через Бурею отремонтируют до конца 2021 года. На это было выделено дополнительные 15 миллионов рублей. Напомню, сооружение было признано аварийным после моего визита в район в октябре прошлого года. На сегодняшний день выполнен первый этап восстановительных работ... Капитальный ремонт позволит обеспечить безопасный проезд по мосту как минимум в течение 10 лет", - сказал глава региона.
По информации от КГКУ "Хабаровскуправтодор", мост несколько лет находился в ненормативном состоянии: происходили разрушения и проломы проезжей части, движение по нему было небезопасным. К тому же объездных путей нет.
Как уточнили в краевом Минтрансе, протяженность моста составляет 625 метров, ширина - 4 метра. В основании нового сооружения - металлическая конструкция, а верхняя его часть выполнена из дерева. 300 метров деревянного настила и пешеходной дорожки подрядчик уже заменил. На время ремонта на мосту будут вводить пропускные часы для бесперебойного движения автотранспорта.