https://ria.ru/20210624/rebenok-1738448386.html
Жительница Рязанской области получила срок за похищение подростка
Жительница Рязанской области получила срок за похищение подростка - РИА Новости, 24.06.2021
Жительница Рязанской области получила срок за похищение подростка
Суд назначил условную меру наказания жительнице города Сасово (Рязанская область), которая похитила 14-летнего подростка из-за оскорблений в адрес ее... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:40
2021-06-24T15:40
2021-06-24T15:40
сасово
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Суд назначил условную меру наказания жительнице города Сасово (Рязанская область), которая похитила 14-летнего подростка из-за оскорблений в адрес ее племянника, сообщила прокуратура региона.Как уточняет прокуратура, уголовное дело было возбуждено в отношении 26-летней жительницы города Сасово, похитившей 14-летнего подростка. Преступление она совершила вместе со своим племянником, который на тот момент не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности."Племянник решил таким образом отомстить своему знакомому за оскорбления в его адрес. Подсудимая на своем личном автомобиле, оказывая психологическое воздействие, вывезла несовершеннолетнего потерпевшего в безлюдное место за городом, где ее племянник устроил "разборки" с обидчиком", - значится в сообщении.Уточняется, что в отношении женщины "вынесен обвинительный приговор с назначением условной меры наказания с конфискацией автомобиля, который являлся средством совершения преступления". Приговор не вступил в законную силу.
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сасово, рязанская область, происшествия
Жительница Рязанской области получила срок за похищение подростка
Жительница Рязанской области получила условный срок за похищение 14-летнего подростка
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости.
Суд назначил условную меру наказания жительнице города Сасово
(Рязанская область), которая похитила 14-летнего подростка из-за оскорблений в адрес ее племянника, сообщила прокуратура региона.
Как уточняет прокуратура, уголовное дело было возбуждено в отношении 26-летней жительницы города Сасово, похитившей 14-летнего подростка. Преступление она совершила вместе со своим племянником, который на тот момент не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
"Племянник решил таким образом отомстить своему знакомому за оскорбления в его адрес. Подсудимая на своем личном автомобиле, оказывая психологическое воздействие, вывезла несовершеннолетнего потерпевшего в безлюдное место за городом, где ее племянник устроил "разборки" с обидчиком", - значится в сообщении.
Уточняется, что в отношении женщины "вынесен обвинительный приговор с назначением условной меры наказания с конфискацией автомобиля, который являлся средством совершения преступления". Приговор не вступил в законную силу.