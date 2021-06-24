https://ria.ru/20210624/qr-kod-1738369594.html
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2021
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:02
2021-06-24T10:02
2021-06-24T16:10
коронавирус covid-19
qr-код
рестораны
общество
инфографика
коронавирус в россии
москва
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QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводят в Москве с 28 июня. Власти вынуждены пойти на эту меру из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Попасть в заведения общественного питания смогут только те, кто привился, перенес инфекцию в течение последнего полугода или не более трех дней назад получил отрицательный результат ПЦР-теста.Стать обладателем QR-кода несложно — вакцинированные уже сейчас могут скачать его на портале или в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", остальным придется дождаться 25 июня, когда доступ к этой услуге откроется на портале mos.ru, в приложении и на сайте "EMIAS. INFO", а также в регистратурах городских поликлиник.Проверку QR-кодов будут проводить сотрудники кафе и ресторанов на входе в зал. Вместе с электронным пропуском им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Данные в системе и на бумаге должны совпасть. На детей и подростков QR-коды выдавать не планируют, они смогут войти в заведение только в сопровождении родителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T10:02
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, видео, qr-код, рестораны, общество, коронавирус в россии, москва
QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводят в Москве с 28 июня. Власти вынуждены пойти на эту меру из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Попасть в заведения общественного питания смогут только те, кто привился, перенес инфекцию в течение последнего полугода или не более трех дней назад получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Стать обладателем QR-кода несложно — вакцинированные уже сейчас могут скачать его на портале или в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", остальным придется дождаться 25 июня, когда доступ к этой услуге откроется на портале mos.ru, в приложении и на сайте "EMIAS. INFO", а также в регистратурах городских поликлиник.
Проверку QR-кодов будут проводить сотрудники кафе и ресторанов на входе в зал. Вместе с электронным пропуском им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Данные в системе и на бумаге должны совпасть. На детей и подростков QR-коды выдавать не планируют, они смогут войти в заведение только в сопровождении родителей.