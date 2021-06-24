Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20210624/qr-kod-1738369594.html
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2021
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:02
2021-06-24T16:10
коронавирус covid-19
qr-код
рестораны
общество
инфографика
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738369302_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ce4b375e4c9f53604c602885e20a1854.png
QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводят в Москве с 28 июня. Власти вынуждены пойти на эту меру из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Попасть в заведения общественного питания смогут только те, кто привился, перенес инфекцию в течение последнего полугода или не более трех дней назад получил отрицательный результат ПЦР-теста.Стать обладателем QR-кода несложно — вакцинированные уже сейчас могут скачать его на портале или в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", остальным придется дождаться 25 июня, когда доступ к этой услуге откроется на портале mos.ru, в приложении и на сайте "EMIAS. INFO", а также в регистратурах городских поликлиник.Проверку QR-кодов будут проводить сотрудники кафе и ресторанов на входе в зал. Вместе с электронным пропуском им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Данные в системе и на бумаге должны совпасть. На детей и подростков QR-коды выдавать не планируют, они смогут войти в заведение только в сопровождении родителей.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T10:02
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738369302_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d1d85414aab709228f9ea8af71980c13.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, видео, qr-код, рестораны, общество, коронавирус в россии, москва
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T10:02
true
PT1M05S

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий

10:02 24.06.2021 (обновлено: 16:10 24.06.2021)
 
Читать ria.ru в
QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводят в Москве с 28 июня. Власти вынуждены пойти на эту меру из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Попасть в заведения общественного питания смогут только те, кто привился, перенес инфекцию в течение последнего полугода или не более трех дней назад получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Стать обладателем QR-кода несложно — вакцинированные уже сейчас могут скачать его на портале или в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", остальным придется дождаться 25 июня, когда доступ к этой услуге откроется на портале mos.ru, в приложении и на сайте "EMIAS. INFO", а также в регистратурах городских поликлиник.
Проверку QR-кодов будут проводить сотрудники кафе и ресторанов на входе в зал. Вместе с электронным пропуском им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Данные в системе и на бумаге должны совпасть. На детей и подростков QR-коды выдавать не планируют, они смогут войти в заведение только в сопровождении родителей.
 
ИнфографикаКоронавирус COVID-19QR-кодРестораныОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния