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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2021

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий

РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:02

2021-06-24T10:02

2021-06-24T16:10

коронавирус covid-19

qr-код

рестораны

общество

инфографика

коронавирус в россии

москва

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QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводят в Москве с 28 июня. Власти вынуждены пойти на эту меру из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Попасть в заведения общественного питания смогут только те, кто привился, перенес инфекцию в течение последнего полугода или не более трех дней назад получил отрицательный результат ПЦР-теста.Стать обладателем QR-кода несложно — вакцинированные уже сейчас могут скачать его на портале или в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", остальным придется дождаться 25 июня, когда доступ к этой услуге откроется на портале mos.ru, в приложении и на сайте "EMIAS. INFO", а также в регистратурах городских поликлиник.Проверку QR-кодов будут проводить сотрудники кафе и ресторанов на входе в зал. Вместе с электронным пропуском им необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Данные в системе и на бумаге должны совпасть. На детей и подростков QR-коды выдавать не планируют, они смогут войти в заведение только в сопровождении родителей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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