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В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода
В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021
В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода
Работающие и студенты в Москве с 28 июня смогут посещать столовые и кафе в своих учреждениях без QR-кода, следует из указа мэра столицы. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:08
2021-06-24T11:08
2021-06-24T11:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работающие и студенты в Москве с 28 июня смогут посещать столовые и кафе в своих учреждениях без QR-кода, следует из указа мэра столицы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися", - говорится в документе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
https://ria.ru/20210624/qr-kod-1738369594.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода
Студенты и работники вузов Москвы смогут посещать местные столовые и кафе без QR-кода