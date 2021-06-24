https://ria.ru/20210624/qr-1738383500.html

В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода

В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021

В вузах Москвы студенты и работники смогут посещать столовые без QR-кода

Работающие и студенты в Москве с 28 июня смогут посещать столовые и кафе в своих учреждениях без QR-кода, следует из указа мэра столицы. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:08

2021-06-24T11:08

2021-06-24T11:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работающие и студенты в Москве с 28 июня смогут посещать столовые и кафе в своих учреждениях без QR-кода, следует из указа мэра столицы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися", - говорится в документе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

https://ria.ru/20210624/qr-kod-1738369594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество