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В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода
В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021
В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода
Общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для их постояльцев без предъявления QR-кода, следует из указа мэра столицы. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:47
2021-06-24T10:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
новости - туризм
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для их постояльцев без предъявления QR-кода, следует из указа мэра столицы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения", - говорится в сообщении.Однако это будет работать только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих там.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
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коронавирус в россии, новости - туризм, москва
В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода
10:47 24.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В рестораны гостиниц и хостелов Москвы будут допускать постояльцев без QR-кода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для их постояльцев без предъявления QR-кода, следует из указа мэра столицы.
"Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения", - говорится в сообщении.
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:08Распространение коронавируса
Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода
Однако это будет работать только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих там.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
 
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