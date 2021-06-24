https://ria.ru/20210624/qr-1738379550.html

В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода

В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021

В рестораны московских гостиниц смогут попасть постояльцы без QR-кода

Общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для их постояльцев без предъявления QR-кода, следует из указа мэра столицы. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:47

2021-06-24T10:47

2021-06-24T10:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

новости - туризм

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общепит в гостиницах и хостелах Москвы будет с 28 июня доступен для их постояльцев без предъявления QR-кода, следует из указа мэра столицы."Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения", - говорится в сообщении.Однако это будет работать только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих там.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" - доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

https://ria.ru/20210624/veranda-1738370792.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, новости - туризм, москва