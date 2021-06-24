https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:04

2021-06-24T09:04

2021-06-24T10:15

миа "россия сегодня"

80-летие миа "россия сегодня"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня" <...> Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", — говорится в сообщении.Президент добавил, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". Он подчеркнул, что "Россия сегодня" принимает активное участие в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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