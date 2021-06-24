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Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:04
2021-06-24T09:04
2021-06-24T10:15
миа "россия сегодня"
80-летие миа "россия сегодня"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня" <...> Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", — говорится в сообщении.Президент добавил, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". Он подчеркнул, что "Россия сегодня" принимает активное участие в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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миа "россия сегодня", 80-летие миа "россия сегодня", владимир путин, общество
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
09:04 24.06.2021 (обновлено: 10:15 24.06.2021)
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием и пожелал не останавливаться на достигнутом