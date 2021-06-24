https://ria.ru/20210624/pushkov-1738346222.html

Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушившим российскую границу британским эсминцем. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:09

2021-06-24T01:09

2021-06-24T02:00

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

дмитрий кулеба

мид украины

нато

алексей пушков

великобритания

украина

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушившим российскую границу британским эсминцем.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем российскую "агрессию" и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и Североатлантического альянса, а председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал инцидент основанием для Украины немедленно потребовать от НАТО предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ)."Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем", - написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали ПДЧ."Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", - заключил сенатор.В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738329145.html

https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html

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великобритания

украина

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, алексей пушков, великобритания, украина, в мире