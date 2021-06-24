Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/pushkov-1738346222.html
Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушившим российскую границу британским эсминцем. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T01:09
2021-06-24T02:00
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
алексей пушков
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738290448_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_0a208106ce762128deaf893f9bdbc76e.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушившим российскую границу британским эсминцем.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем российскую "агрессию" и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и Североатлантического альянса, а председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал инцидент основанием для Украины немедленно потребовать от НАТО предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ)."Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем", - написал Пушков в своем Telegram-канале.При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали ПДЧ."Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", - заключил сенатор.В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738329145.html
https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738290448_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31dbb06c210a63f0c01b9d57c4b23fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, алексей пушков, великобритания, украина, в мире
Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
01:09 24.06.2021 (обновлено: 02:00 24.06.2021)
 
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

Сенатор Пушков назвал реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем истерикой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушившим российскую границу британским эсминцем.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем российскую "агрессию" и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и Североатлантического альянса, а председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал инцидент основанием для Украины немедленно потребовать от НАТО предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ).
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 21:21
Посол России в Великобритании оценил действия Defender в Черном море
"Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали ПДЧ.
"Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах", - заключил сенатор.
В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 20:41
Немцы посоветовали британским военным держаться подальше от Крыма
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОАлексей ПушковВеликобританияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
Лента новостейМолния