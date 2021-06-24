Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/ptsr-1738352582.html
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты - РИА Новости, 24.06.2021
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:28
2021-06-24T05:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976766_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a20e598f8cae0225193c3e954be19fcd.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали опрошенные РИА Новости компании."В ближайшее время мы не планируем изменять ценовую политику", - сказала гендиректор сети клиник "Ниармедик" Мария Коломенцева.При этом она отметила, что сеть в последние дни наблюдает увеличение спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 на 20%, но сроки получения результатов у компании не изменились. Глава сети также рассказала, что стоимость услуги в компании составляет 2 280 рублей."Цены на "ковидные" тесты мы не повышали и не планируем, так как понимаем, насколько важно сейчас тестирование в текущей эпидемиологической обстановке. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", - сказали в свою очередь в частной медицинской сети "Инвитро".Там также отметили, что спрос на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в Москве вырос в компании в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая. Сеть предупредила, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований - от нескольких часов до двух-трех дней.В сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") также заметили рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию."В настоящее время мы заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре-декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", - сказала заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976766_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6a157bf1ed5c1caf2256fe8ccf950b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
05:28 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПациентка во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Пациентка во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты, несмотря на рост спроса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали опрошенные РИА Новости компании.
"В ближайшее время мы не планируем изменять ценовую политику", - сказала гендиректор сети клиник "Ниармедик" Мария Коломенцева.
При этом она отметила, что сеть в последние дни наблюдает увеличение спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 на 20%, но сроки получения результатов у компании не изменились. Глава сети также рассказала, что стоимость услуги в компании составляет 2 280 рублей.
"Цены на "ковидные" тесты мы не повышали и не планируем, так как понимаем, насколько важно сейчас тестирование в текущей эпидемиологической обстановке. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", - сказали в свою очередь в частной медицинской сети "Инвитро".
Там также отметили, что спрос на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в Москве вырос в компании в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая. Сеть предупредила, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований - от нескольких часов до двух-трех дней.
В сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") также заметили рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.
"В настоящее время мы заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре-декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", - сказала заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
Лента новостейМолния