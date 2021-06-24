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Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты - РИА Новости, 24.06.2021
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:28
2021-06-24T05:28
2021-06-24T05:28
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Частные медицинские сети Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали опрошенные РИА Новости компании."В ближайшее время мы не планируем изменять ценовую политику", - сказала гендиректор сети клиник "Ниармедик" Мария Коломенцева.При этом она отметила, что сеть в последние дни наблюдает увеличение спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 на 20%, но сроки получения результатов у компании не изменились. Глава сети также рассказала, что стоимость услуги в компании составляет 2 280 рублей."Цены на "ковидные" тесты мы не повышали и не планируем, так как понимаем, насколько важно сейчас тестирование в текущей эпидемиологической обстановке. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", - сказали в свою очередь в частной медицинской сети "Инвитро".Там также отметили, что спрос на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в Москве вырос в компании в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая. Сеть предупредила, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований - от нескольких часов до двух-трех дней.В сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") также заметили рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию."В настоящее время мы заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре-декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", - сказала заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты
Московские частные клиники не планируют повышать цены на ПЦР-тесты, несмотря на рост спроса
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Частные медицинские сети Москвы
не планируют повышать цены на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию
, несмотря на рост спроса на исследования, рассказали опрошенные РИА Новости компании.
"В ближайшее время мы не планируем изменять ценовую политику", - сказала гендиректор сети клиник "Ниармедик" Мария Коломенцева.
При этом она отметила, что сеть в последние дни наблюдает увеличение спроса на ПЦР-тесты на COVID-19 на 20%, но сроки получения результатов у компании не изменились. Глава сети также рассказала, что стоимость услуги в компании составляет 2 280 рублей.
"Цены на "ковидные" тесты мы не повышали и не планируем, так как понимаем, насколько важно сейчас тестирование в текущей эпидемиологической обстановке. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", - сказали в свою очередь в частной медицинской сети "Инвитро".
Там также отметили, что спрос на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в Москве вырос в компании в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая. Сеть предупредила, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований - от нескольких часов до двух-трех дней.
В сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") также заметили рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.
"В настоящее время мы заметили повышение спроса на ПЦР-тесты примерно на 10-15%. Но количество тестирований не является рекордным и меньше по сравнению с пиковыми значениями в октябре-декабре 2020 года. Мы продолжаем выдерживать заявленные сроки и выдаем результат пациентам в течение суток", - сказала заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцова.