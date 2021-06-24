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МИД заявил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем
МИД заявил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
МИД заявил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем
МИД России вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт после нарушения границы эсминцем Defender в Черном море. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:42
2021-06-24T17:34
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. МИД России вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт после нарушения границы эсминцем Defender в Черном море."Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — отмечается в заявлении министерства. В ведомстве назвали вчерашний инцидент провокацией. На Смоленской площади подчеркнули, что в случае повторения такого рода происшествий, ответственность за их последствия будет лежать на британской стороне.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя случившееся, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.
https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире
МИД заявил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем
16:42 24.06.2021 (обновлено: 17:34 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Дебора Броннерт прибыла в МИД России
Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Дебора Броннерт прибыла в МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

МИД заявил послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. МИД России вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт после нарушения границы эсминцем Defender в Черном море.
"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — отмечается в заявлении министерства.
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В ведомстве назвали вчерашний инцидент провокацией. На Смоленской площади подчеркнули, что в случае повторения такого рода происшествий, ответственность за их последствия будет лежать на британской стороне.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя случившееся, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".
Накануне Минобороны заявило, что британский эсминец Defender вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул акваторию страны.
В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, утверждают, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияВ мире
 
 
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