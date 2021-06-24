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https://ria.ru/20210624/privlechenie-1738574971.html
В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки
В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки - РИА Новости, 25.06.2021
В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки
Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит предоставлять медикам земельные участки для индивидуального жилищного строительства, сообщает... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T20:44
2021-06-25T12:27
новости подмосковья
жилье
московская областная дума
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит предоставлять медикам земельные участки для индивидуального жилищного строительства, сообщает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова."Мы предоставляем ещё одну льготу для привлечения врачей в область", - сказала Адигамова в ходе заседания.Отмечается, что участок будет предоставляться сроком на 6 лет в 31 муниципальных образованиях. Врачу необходимо иметь стаж работы от трех лет.Порядок получения будет определен правительством Московской области.Ранее сообщалось, что в Подмосковье ситуация с коронавирусом становится хуже, вновь заработал ковид-госпиталь в парке "Патриот", также планируется привлекать врачей из других регионов.
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жилье, московская областная дума, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки

20:44 24.06.2021 (обновлено: 12:27 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит предоставлять медикам земельные участки для индивидуального жилищного строительства, сообщает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
"Мы предоставляем ещё одну льготу для привлечения врачей в область", - сказала Адигамова в ходе заседания.
Отмечается, что участок будет предоставляться сроком на 6 лет в 31 муниципальных образованиях. Врачу необходимо иметь стаж работы от трех лет.
Порядок получения будет определен правительством Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ситуация с коронавирусом становится хуже, вновь заработал ковид-госпиталь в парке "Патриот", также планируется привлекать врачей из других регионов.
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