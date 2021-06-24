https://ria.ru/20210624/privlechenie-1738574971.html

В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки

В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки - РИА Новости, 25.06.2021

В Подмосковье для привлечения медкадров будут давать земельные участки

Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит предоставлять медикам земельные участки для индивидуального жилищного строительства, сообщает... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T20:44

2021-06-24T20:44

2021-06-25T12:27

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мособлдума на 151-м заседании приняла закон, который позволит предоставлять медикам земельные участки для индивидуального жилищного строительства, сообщает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова."Мы предоставляем ещё одну льготу для привлечения врачей в область", - сказала Адигамова в ходе заседания.Отмечается, что участок будет предоставляться сроком на 6 лет в 31 муниципальных образованиях. Врачу необходимо иметь стаж работы от трех лет.Порядок получения будет определен правительством Московской области.Ранее сообщалось, что в Подмосковье ситуация с коронавирусом становится хуже, вновь заработал ковид-госпиталь в парке "Патриот", также планируется привлекать врачей из других регионов.

https://ria.ru/20210624/matpomosch-1738439162.html

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жилье, московская областная дума, московская область (подмосковье), общество