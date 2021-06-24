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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/privivka-1738420549.html
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей - РИА Новости, 24.06.2021
Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей
Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:47
2021-06-24T16:53
распространение коронавируса
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодарский край
вакцинация россиян от covid-19
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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, заявил губернатор Вениамин Кондратьев."Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", — написал Кондратьев в своем канале в Telegram.Эти меры будут распространяться на все отели, гостиницы, пансионаты и санатории. При этом уже в августе гостей будут принимать только с сертификатом о прививке.Сейчас обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена в следующих российских регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Сахалинская область, Тверская и Тульская области.За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.
https://ria.ru/20210624/antitela-1738359049.html
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россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край, вакцинация россиян от covid-19

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

13:47 24.06.2021 (обновлено: 16:53 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной
Отдыхающие на набережной - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", — написал Кондратьев в своем канале в Telegram.
Девушка вакцинируется - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 08:24
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Эти меры будут распространяться на все отели, гостиницы, пансионаты и санатории.
При этом уже в августе гостей будут принимать только с сертификатом о прививке.
Сейчас обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена в следующих российских регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Сахалинская область, Тверская и Тульская области.
За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаРоссияВениамин КондратьевЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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