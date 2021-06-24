https://ria.ru/20210624/privivka-1738420549.html

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей - РИА Новости, 24.06.2021

Отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, заявил губернатор... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:47

2021-06-24T13:47

2021-06-24T16:53

распространение коронавируса

россия

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодарский край

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/59/1562655979_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_87dc24b14bf00a89f5d3535c2eca0a4b.jpg

КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, заявил губернатор Вениамин Кондратьев."Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", — написал Кондратьев в своем канале в Telegram.Эти меры будут распространяться на все отели, гостиницы, пансионаты и санатории. При этом уже в августе гостей будут принимать только с сертификатом о прививке.Сейчас обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена в следующих российских регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Сахалинская область, Тверская и Тульская области.За минувшие сутки по всей России зафиксировали 20 182 новых случая COVID-19. За все время пандемии этот показатель составил 5 388 695 случаев, жертвами болезни стали 131 463 человека, 4 915 615 пациентов выздоровели.

https://ria.ru/20210624/antitela-1738359049.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край, вакцинация россиян от covid-19