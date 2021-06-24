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Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% работников сферы доставки
Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% работников сферы доставки - РИА Новости, 24.06.2021
Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% работников сферы доставки
Управление Роспотребнадзора Москвы обязало привить 60% занятых в сфере доставки, соответствующее дополнение к постановлению главного государственного... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:44
2021-06-24T09:52
распространение коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Москвы обязало привить 60% занятых в сфере доставки, соответствующее дополнение к постановлению главного государственного санитарного врача опубликовано на сайте ведомства.Ранее главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы."Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 N9 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" абзацем следующего содержания: " - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской"", - говорится в документе.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% работников сферы доставки
09:44 24.06.2021 (обновлено: 09:52 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Управление Роспотребнадзора по Москве обязало привить 60% занятых в сфере доставки

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Москвы обязало привить 60% занятых в сфере доставки, соответствующее дополнение к постановлению главного государственного санитарного врача опубликовано на сайте ведомства.
Ранее главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.
"Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 N9 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" абзацем следующего содержания: " - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской"", - говорится в документе.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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