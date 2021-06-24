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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/privivka-1738358926.html
Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
Работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:23
2021-06-24T08:44
коронавирус в россии
россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться от прививок, но тогда они должны быть отстранены от работы, также сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", - говорится в сообщении.В период отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, не включается в стаж, дающий право на отпуск, добавили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество
Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:23 24.06.2021 (обновлено: 08:44 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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В оперштабе заявили, что работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.
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Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса
Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться от прививок, но тогда они должны быть отстранены от работы, также сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия", - говорится в сообщении.
В период отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, не включается в стаж, дающий право на отпуск, добавили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)", - говорится в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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