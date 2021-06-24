В Черкассах вынесли приговор экс-бойцу "Беркута" по делу Евромайдана
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Суд в украинских Черкассах признал виновным и заочно приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего командира спецподразделения "Беркут" по делу "евромайдана", сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны в четверг.
"По результатам специального судебного производства Сосновским райсудом Черкасс признан виновным экс-командир батальона милиции особого назначения "Беркут" при главном управлении министерства внутренних дел Украины в Луганской области за совершение уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В суде было доказано, что экс-командир "Беркута" отдал приказ подчиненным работникам о применении спецсредств и задержании мирных митингующих, не обеспечил личную неприкосновенность задержанных, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. Инцидент произошел 27 января 2014 года на Соборной площади в Черкассах.
"По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом "МВД ЛНР", - отметили в прокуратуре.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости – ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.