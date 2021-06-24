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В Черкассах вынесли приговор экс-бойцу "Беркута" по делу Евромайдана
В Черкассах вынесли приговор экс-бойцу "Беркута" по делу Евромайдана - РИА Новости, 24.06.2021
В Черкассах вынесли приговор экс-бойцу "Беркута" по делу Евромайдана
Суд в украинских Черкассах признал виновным и заочно приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего командира спецподразделения "Беркут" по делу... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:19
2021-06-24T13:19
евромайдан
черкассы
мвд украины
в мире
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Суд в украинских Черкассах признал виновным и заочно приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего командира спецподразделения "Беркут" по делу "евромайдана", сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны в четверг."По результатам специального судебного производства Сосновским райсудом Черкасс признан виновным экс-командир батальона милиции особого назначения "Беркут" при главном управлении министерства внутренних дел Украины в Луганской области за совершение уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В суде было доказано, что экс-командир "Беркута" отдал приказ подчиненным работникам о применении спецсредств и задержании мирных митингующих, не обеспечил личную неприкосновенность задержанных, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. Инцидент произошел 27 января 2014 года на Соборной площади в Черкассах."По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом "МВД ЛНР", - отметили в прокуратуре.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости – ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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евромайдан, черкассы, мвд украины, в мире

В Черкассах вынесли приговор экс-бойцу "Беркута" по делу Евромайдана

13:19 24.06.2021
 
© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие. Архивное фото
Украинское правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Суд в украинских Черкассах признал виновным и заочно приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего командира спецподразделения "Беркут" по делу "евромайдана", сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны в четверг.
"По результатам специального судебного производства Сосновским райсудом Черкасс признан виновным экс-командир батальона милиции особого назначения "Беркут" при главном управлении министерства внутренних дел Украины в Луганской области за совершение уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В суде было доказано, что экс-командир "Беркута" отдал приказ подчиненным работникам о применении спецсредств и задержании мирных митингующих, не обеспечил личную неприкосновенность задержанных, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. Инцидент произошел 27 января 2014 года на Соборной площади в Черкассах.
"По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом "МВД ЛНР", - отметили в прокуратуре.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости – ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:53
Азаров назвал Евромайдан госпереворотом под контролем США
 
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