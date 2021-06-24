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Прибыль госпредприятий Китая выросла в январе-мае 2021 года на 170%
Прибыль госпредприятий Китая выросла в январе-мае 2021 года на 170% - РИА Новости, 24.06.2021
Прибыль госпредприятий Китая выросла в январе-мае 2021 года на 170%
Общий объем прибыли государственных предприятий Китая за первые пять месяцев 2021 года вырос на 170% - до 1,79 триллиона юаней, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:09
2021-06-24T16:09
2021-06-24T16:09
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МОСКВА, 24 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем прибыли государственных предприятий Китая за первые пять месяцев 2021 года вырос на 170% - до 1,79 триллиона юаней, свидетельствуют данные министерства финансов КНР.В частности, совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения в январе-мае текущего года достигла 1,25 триллиона юаней, увеличившись на 130% в годовом исчислении.Общие доходы госпредприятий за указанный отрезок времени выросли на 30,5% - примерно до 28,22 триллиона юаней. В том числе доходы госпредприятий центрального подчинения составили около 16 триллиона юаней с приростом на 27,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Согласно данным, по состоянию на конец прошлого месяца, отношение задолженности к активам госпредприятий составило 64,3%.
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