https://ria.ru/20210624/preparaty-1738405266.html

Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару

Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару - РИА Новости, 24.06.2021

Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару

Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:47

2021-06-24T12:47

2021-06-24T13:50

gismeteo

леонид старков

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.По словам специалиста, некоторые препараты, в частности, блокаторы кальциевых каналов, при приеме в жару могут вызывать выраженные отеки, однако она призвала не пугаться этого явления.Медик также рекомендовала избегать прямых солнечных лучей, устраивать прогулки только ранним утром и поздним вечером, а также увеличить количество потребляемой жидкости.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.

https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html

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2021

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gismeteo, леонид старков, общество