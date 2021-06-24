https://ria.ru/20210624/preparaty-1738405266.html
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару - РИА Новости, 24.06.2021
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:47
2021-06-24T12:47
2021-06-24T13:50
gismeteo
леонид старков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.По словам специалиста, некоторые препараты, в частности, блокаторы кальциевых каналов, при приеме в жару могут вызывать выраженные отеки, однако она призвала не пугаться этого явления.Медик также рекомендовала избегать прямых солнечных лучей, устраивать прогулки только ранним утром и поздним вечером, а также увеличить количество потребляемой жидкости.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
gismeteo, леонид старков, общество
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
12:47 24.06.2021 (обновлено: 13:50 24.06.2021)
Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала препараты, прием которых вызывает отеки в жаркую погоду