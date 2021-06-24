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Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару - РИА Новости, 24.06.2021
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:47
2021-06-24T13:50
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.По словам специалиста, некоторые препараты, в частности, блокаторы кальциевых каналов, при приеме в жару могут вызывать выраженные отеки, однако она призвала не пугаться этого явления.Медик также рекомендовала избегать прямых солнечных лучей, устраивать прогулки только ранним утром и поздним вечером, а также увеличить количество потребляемой жидкости.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
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gismeteo, леонид старков, общество
Врач назвала неожиданное последствие приема некоторых лекарств в жару
12:47 24.06.2021 (обновлено: 13:50 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала препараты, прием которых вызывает отеки в жаркую погоду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Употребление некоторых препаратов в жаркую погоду может вызывать отеки. Об этом врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
По словам специалиста, некоторые препараты, в частности, блокаторы кальциевых каналов, при приеме в жару могут вызывать выраженные отеки, однако она призвала не пугаться этого явления.
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Медик также рекомендовала избегать прямых солнечных лучей, устраивать прогулки только ранним утром и поздним вечером, а также увеличить количество потребляемой жидкости.
"Чем жарче, тем опаснее употребление спиртного, потому что оно вызывает обезвоживание", – пояснила Кореневич.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что аномально высокие температуры сохранятся на европейской части России как минимум до конца недели.
 
GismeteoЛеонид СтарковОбщество
 
 
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