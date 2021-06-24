https://ria.ru/20210624/pravitelstvo-1738413556.html

Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек

Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек - РИА Новости, 24.06.2021

Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:20

2021-06-24T13:20

2021-06-24T13:49

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и матерям-одиночкам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Начнем сегодня заседание правительства с вопросов социальной поддержки граждан. С 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия. Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", - сказал он на заседании правительства.Он добавил, что в этом году финансовую поддержку получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству.Еще одно пособие, как отметил Мишустин, будет предоставлены мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей."Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем – около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей", - сказал он.Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.

https://ria.ru/20210611/kapital-1736691964.html

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россия, михаил мишустин, общество