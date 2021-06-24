https://ria.ru/20210624/pravitelstvo-1738413556.html
Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек
Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек - РИА Новости, 24.06.2021
Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек
Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:20
2021-06-24T13:20
2021-06-24T13:49
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и матерям-одиночкам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Начнем сегодня заседание правительства с вопросов социальной поддержки граждан. С 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия. Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", - сказал он на заседании правительства.Он добавил, что в этом году финансовую поддержку получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству.Еще одно пособие, как отметил Мишустин, будет предоставлены мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей."Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем – около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей", - сказал он.Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.
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россия, михаил мишустин, общество
Правительство выделило более 36 миллиардов рублей для родителей-одиночек
13:20 24.06.2021 (обновлено: 13:49 24.06.2021)
Мишустин сообщил, что кабмин выделит более 36 миллиардов рублей для отцов и матерей-одиночек
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и матерям-одиночкам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Начнем сегодня заседание правительства с вопросов социальной поддержки граждан. С 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия. Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", - сказал он на заседании правительства.
Он добавил, что в этом году финансовую поддержку получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству.
Еще одно пособие, как отметил Мишустин, будет предоставлены мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей.
"Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ
. В среднем – около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей", - сказал он.
Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.